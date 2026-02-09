पुणे जिल्हा परिषद आंबेगाव गट यादी
घोडेगाव, ता. ९
पुणे जिल्हा परिषद आंबेगाव गट यादी
१) शिनोली-बोरघर गट (अनुसुचित जमाती महिला)
शिला लोहकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १०३६७ (विजयी)
सरिता माळी (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष) : ६७२५ (पराभूत)
अनिता आढारी (भाजप) : २२४८ (पराभूत)
शितल भारमल (काँग्रेस) : ४५८ (पराभूत)
२) घोडेगाव-पेठ गट – (सर्वसाधारण महिला)
सुवर्णा दरेकर (शिवसेना) : ११६७४ (विजयी)
मंगल हुले (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ११३६८ (पराभूत)
प्रतिभा काळे (काँग्रेस) : ५२८ (पराभूत)
३) कळंब-चांडोली गट – (सर्वसाधारण महिला)
प्रिती थोरात (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट) : १४१११ (विजयी)
तुलसी भोर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १२५५० (पराभूत)
रेखा पोकळे ( भाजप) : ४२९ (पराभूत)
४) पारगाव-जारकरवाडी गट (सर्वसाधारण)
विवेक वळसे पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १३८०९ (विजयी)
अरूण गिरे (शिवसेना) : ११००२ (पराभूत)
किरण वाळुंज (भाजप) : ११४८ (पराभूत)
गणेश काकडे (अपक्ष) : ११२ (पराभूत)
५) पिंपळगाव तर्फे अवसरी बुद्रूक गट – (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
विष्णु हिंगे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १०८७८ (विजयी)
प्रशांत अभंग (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष) : १०२७३ (पराभूत)
प्रभाकर बांगर (अपक्ष) : १७८४ (पराभूत)
बातमीदार - चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
