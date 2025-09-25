नवरात्रात फूल उत्पादकांचे चेहरे कोमेजले
माळशिरस, ता.२५ : मागील काही दिवसांच्या पावसाचा मोठा फटका फूल उत्पादकांना बसला आहे. जिल्ह्यातील विविध फूल बाजारांत मागील तीन दिवसांपासून सर्वच फुलांचे बाजारभाव निम्यापेक्षाही अधिक कमी झाले आहेत. यामुळे ऐन नवरात्रोत्सवात उत्पादकांचे चेहरे कोमेजले आहेत.
नवरात्रात फुलांना मोठी मागणी असते. मात्र पावसामुळे ओल्या फुलांमुळे मागणीत कमालीची घट झाली आहे. पुणे येथील फूल बाजारात गुरुवारी (ता.२५) अपेक्षा पेक्षाही अधिक घट झाली आहे. बाजारात २५० रुपये प्रतिकिलोवर गेलेली शेवंती वर्गीय फुलांना ८० ते १३० रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळाला. झेंडूचेही बाजारभाव गडगडले यामुळे जिल्ह्यातील फूल उत्पादकांच्या चेहऱ्यावर नाराजी दिसत होती.
पावसामुळे फुलांची चकाकी कमी होऊन, गुणवत्तेवर मोठा परिणाम झाला आहे. मागील दोन दिवसांच्या पावसाने भिजलेली फुले लांब वाहतुकीसाठी व्यापाऱ्यांना नेणे शक्य नसल्याने अनेक फूल व्यापाऱ्यांनी मागील तीन दिवसांपासून खरेदीकडे पाठ फिरवली. यामुळेच पुणे येथील फूल बाजारामध्ये आज नवरात्र उत्सवाची चौथी माळ असताना देखील उत्पादकांना बाजारभावाची असलेली अपेक्षा फोल ठरली. उत्सवाच्या पहिल्या माळेला २०० प्लस गेलेली शेवंतीवर्गीय फुले गुरुवारी साठ रुपयांपासून १३० रुपये किलोपर्यंत नाममात्र विकली गेली. हीच फुले मागील दोन दिवसांपूर्वीचे बाजार पाहता पाऊस नसता तर आज अडीचशे ते तीनशे रुपये किलोपर्यंत विक्री झाली असती.
खरेदीकडे ग्राहकांनी फिरवली पाठ
घरोघरी नवरात्र घटासाठी फुलांना मोठ्या प्रमाणात बाजारात मागणी असते. त्याप्रमाणे विविध फुलांची मोठी मागणीमुळे पुणे येथील फूल बाजारामध्ये फुलांच्या खरेदी करता ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. परंतु ओल्या फुलांमुळे त्या तुलनेत सध्या बाजारात फुलांची आवक अपेक्षित होत नसल्याने ग्राहकांनी खरेदीकडे पाठ फिरवली. यामुळे भाव मोठया प्रमाणावर कोसळले.
आजचे फुलांचे बाजारभाव
फुलांचे नाव.............भाव किलो
भाग्यश्री व्हाइट.............३० ते ६० रुपये
प्रमिला यलो.............५० ते ९०
सूवर्णा यलो.............७० ते ९०
सेंट व्हाइट.............१०० ते १३०
पर्पल.............८० ते १२०
झेंडू.............१० ते ३०
कापरी.............२० ते ३०
बिजली.............२० ते ४०
गुलाब.............८० ते १३०
अस्टर.............३० ते ५०
बाजारात ओली झालेली फुले विक्रीसाठी आली नसती तर सर्वच फुलांना प्रतिकिलो सरासरी २०० रुपयांपेक्षाअधिक बाजारभाव मिळाला असता. शेवंतीवर्गीय फुले तर अडीचशे तीनशे रुपये गेली असती. पावसामुळे खराब झालेल्या फुलांकडे व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. पाऊस उघडल्यानंतर बाजारभाव पुन्हा वाढतील.
- पप्पू जराड, फुल विक्रेते, पुणे बाजार
