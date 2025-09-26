पुरंदर उपसा योजनेची गळती थांबणार
माळशिरस, ता. २५ : पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्तीच्या कामाकरिता निधीची उपलब्धता झाल्याने योजनेच्या वितरिकेतून अनेक ठिकाणी, तसेच नादुरुस्त वॉल्व्ह व इतर कारणांनी होणारी गळती पुढील काळात हे काम होऊन थांबणार आहे. यामुळे योजनेच्या लाभार्थी भागातील शेतकऱ्यांना याचा दिलासा मिळणार आहे.
पुरंदर उपसा सिंचन योजना सुरू होऊन २० वर्षाचा कालावधी होत आला आहे. यामुळे या काळात योजनेचे पाणी चालू झाल्यानंतर सातत्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पाणीपुरवठा होत आहे. हे पाणी पुण्यातील रसायन मिश्रित सांडपाणी असल्याने वितरिकेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊन अनेक ठिकाणी वितरिका नादुरुस्त होऊन पाण्याची गळती होणे, त्याचप्रमाणे एअर वॉल्व्हची मोठ्या प्रमाणात झीज होऊन पाण्याची गळती होत आहे. याचा मोठा फटका योजनेच्या वितरिकेवर टेलच्या शेतकऱ्यांना बसत होता. यामुळे योजनेच्या दुरुस्तीचे काम होऊन एअर वॉल्व्हची गळती थांबवणे अत्यंत गरजेचे असल्याने लाभार्थी भागातील शेतकऱ्यांची आमदार विजय शिवतरे यांच्याकडे ही सातत्याने मागणी होती.
शेतकऱ्यांच्या या मागणीनुसार योजनेची वितरिकेची दुरुस्ती व इतर कामांसाठी शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध झाले असल्याची माहिती आमदार शिवतारे यांनी दिली. यामुळे पुढील काळात ही गळती थांबवण्यासाठी आवश्यक ते उपयोजना करण्यात येईल. योजनेच्या कामासाठी यापूर्वी ५६ कोटी रुपये व आता नव्याने तेवढाच ५६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी भेटली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
