बागायती शेती करण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण
माळशिरस, ता.२९ : पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या लाभ क्षेत्रात समाविष्ट नसल्याने मागील अनेक दिवसांपासून योजनेच्या पाण्यापासून वंचित असणाऱ्या राजुरी, रिसे पिसे व पांडेश्वर व नायगाव गावांना पाणी मिळणार आहे. यामुळे बागायती शेती करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार आहे. पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून या गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आमदार विजय शिवतरे यांनी प्रयत्न सुरू केले असून लवकरच हे काम प्रत्यक्षात येईल असे त्यांनी सांगितले.
पुरंदर उपसा योजनेचे काम करताना राजुरी परिसरातील गावांमध्ये योजनेचे पाणी जाऊ शकले नव्हते. उन्हाळ्यात पुणे शहरांमध्ये पाण्याच्या वाढत्या वापरामुळे जनाई उपसा सिंचन योजनेला पाण्याची असलेली कमतरता यामुळे जनाई योजनेत समाविष्ट पूर्व भागातील या गावांना पाण्याची अत्यंत टंचाई निर्माण होते. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी येथील शिवसेना समन्वयक व पिसे गावचे माजी सरपंच गणेश मुळीक यांच्या माध्यमातून शिवतारे यांच्याकडे या गावांसाठी पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची वाढीव वितरिका टाकण्याबाबतची मागणी मागील काही दिवसांपासून लावून देण्यात आली होती. त्यास आत्ता त्यानुसार या गावांसाठी विस्तारित योजना करण्याबाबत शिवतरे यांनी उपसा सिंचन योजनेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. याबाबत बोलताना शिवतरे यांनी सांगितले की, पुरंदर उपसा सिंचन योजनेसाठी पूर्वीचे ५६ कोटी व आता नव्याने परत ५६ कोटी योजनेच्या निधीस मान्यता मिळाल्याने या निधीतून योजनेच्या दुरुस्तीची व पंपांची कामे केल्यानंतर उर्वरित निधीच्या माध्यमातून पूर्व पट्ट्यातील राजुरी रिसे,पिसे, पांडेश्वर व नायगाव च्या वंचित भागात पुरंदर उपसाची वितरिका टाकून पाणी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मागील अनेक दिवसांचे शेतकऱ्यांचे स्वप्न पुरंदर उपसाच्या विस्तारित कामामुळे प्रत्यक्षात येणार आहे. भविष्यात आमची शेती बारमाई बागायती होऊन पाण्याची टंचाई कायमस्वरूपी मिटणार आहे. याचे आम्हा सर्व शेतकऱ्यांना समाधान आहे.
- गणेश मुळीक, माजी सरपंच पिसे
