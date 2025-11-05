नायगावात रंगला हरिनामाचा जयघोष
माळशिरस, ता. ५ : नायगाव येथे कार्तिक पौर्णिमा, गुरुनानक जयंतीनिमित्त भाविकांनी श्री सिद्धेश्वर महाराज आणि माता जोगेश्वरी यांच्या दर्शनाचा भाविकांनी लाभ घेतला. येथील अखंड हरिनाम सप्ताहाला उद्यापासून सुरुवात होणार असून सिद्धेश्वर सप्ताह सेवा मंडळ व समस्त ग्रामस्थ नायगाव यांच्या वतीने काळ भैरवनाथ अष्टमीचे आयोजन केले आहे.
कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त पहाटे पांडेश्वर येथून ग्रामस्थांनी आणलेल्या कऱ्हेच्या पाण्याने श्री सिद्धेश्वर महाराज व माता जोगेश्वरी यांना स्नान घालण्यात आले. अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू असल्याने सकाळी महाआरती करण्यात आली. महापूजा पुजारी पार्थ जगताप यांनी बांधली. त्यानंतर दिलीप मोरे यांच्या सौजन्याने आकाश महाराज कामठे (मावडी क.प.) यांच्या कीर्तनाचा भाविकांनी लाभ घेतला. मृदंग साथ तेजस खेसे, कीर्तन साथ चांगण महाराज, दत्तात्रेय बोरकर यांनी दिली.
अन्नदान संभाजी हिरामण वाळके पेरणी यांच्या वतीने करण्यात आले. मंदिर परिसराची स्वच्छता, वीज, दर्शनबारी आदींची उत्तम व्यवस्था केली होती असे राहुल कड यांनी सांगितले.
अखंड हरिनाम सप्ताह काळात गुरुवारी (ता. ६) ज्ञानेश्व महाराज कदम, शुक्रवारी (ता. ७) पांडुरंग महाराज उगले, शनिवारी (ता. ८) विलास महाराज गेजके, रविवारी (ता. ९) निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर), सोमवारी (ता. १०) महादेव महाराज राऊत, मंगळवारी (ता. ११) शिवाजी महाराज बावसकर, बुधवारी (ता. १२) जगन्नाथ महाराज पाटील यांची कीर्तने होणार आहेत. तसेच पहाटे ४ ते ६ काकड आरती, सकाळी ७ ते ८ श्री सिद्धेश्वर महाराज नित्य आरती, सकाळी ८ ते ११ ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी, शिवलीलामृत, भगवतगीता ग्रंथाचे सामुदायिक पारायण, गाथ्यावरील भजन, सायंकाळी ५ ते ६ हरिपाठ, रात्री ७ ते ९ कीर्तन, रात्री १२ ते ४ हरिजागर असे कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती अखंड हरिनाम सप्ताहाचे अध्यक्ष दिलीप मोरे यांनी दिली. यावेळी उपाध्यक्ष रामदादा कड, सचिव दशरथ चौंडकर, उपसचिव गणेश चौंडकर, खजिनदार भानुदास कड, उपखजिनदार चंद्रकांत कड, कार्याध्यक्ष काळूराम कड, उपकार्यध्यक्ष अप्पासाहेब खेसे, सदस्य संपत कड, नारायण कड, भगवान ठवाळ उपस्थित होते.
