शाळेसाठी विद्यार्थ्यांचा लागणार हातभार
माळशिरस, ता. ११ : ग्रामीण, शहरी भागातील सर्व शाळांच्या विकासात माजी विद्यार्थ्यांचा हातभार लागणार आहे. मदत घेण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्याच्या सूचना शासनाकडून शाळांना केल्या आहेत.
अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर व कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहयोगातून शाळेच्या गुणवत्ता विकासास चांगल्या प्रकारे चालना मिळून योगदान मिळत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वच शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन केले जाणार आहेत. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते बारावी शाळेतील माजी विद्यार्थ्यांना एकत्र करून त्या विद्यार्थ्यांचा संघ स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच सर्व खाजगी शाळांमध्ये देखील असे माजी विद्यार्थी संघ स्थापन केले जाणार आहेत.
संघाच्या नावात शाळेचे नाव नमूद करणे गरजेचे असणार आहे. शाळेचा एक माजी विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष असणार आहे. मुख्याध्यापक सचिव असणार आहेत. सर्वांनी निवडलेला माजी विद्यार्थी कोषाध्यक्ष असणार आहे तर तो स्थानिक व नोकरी व्यवसायानिमित्त बाहेर असणारे माजी विद्यार्थी हे या संघाचे सदस्य असणार आहेत. सल्लागार सदस्यांमध्ये शाळेचे एक उपक्रमशील शिक्षक, एक पालक प्रतिनिधी, एक सेवानिवृत्त अधिकारी व एक सेवानिवृत्त शिक्षक असणार आहेत. संबंधित शाळेत शिक्षण घेतलेला कोणताही विद्यार्थी या संघामध्ये सभासद होऊ शकणार आहे.
विद्यार्थी संघाचे कामकाज
माजी विद्यार्थी संघांनी वर्षातून किमान दोन बैठका घ्याव्यात. आवश्यकता असेल तेव्हा या समितीची बैठक सदस्यांच्या सोयीनुसार सर्व समितीने ऑनलाइन प्रणाली द्वारे किंवा ऑफलाइन करावी.
शासनाकडून अपेक्षा
शाळेमध्ये भौतिक सुविधा व पूरक सुविधा उभारणी कामी सहकार्य करणे, शैक्षणिक व गुणवत्ता वर्धन कार्यात सहकार्य करणे, विद्यार्थी गुणवत्ता विकास कार्यक्रमात सहकार्य करणे व सामाजिक आणि भावनिक नाते शाळेबद्दल दृढ करावे.
