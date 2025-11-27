निवडणुकीचा शाळांना फटका
माळशिरस, ता. २७ : पुरंदर तालुक्यातील सासवड व जेजुरी येथील निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यासाठी कर्मचारी म्हणून प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांचा समावेश आहे. अनेक ठिकाणी एक शिक्षकी शाळा असणारे शिक्षक घेतले आहेत. याचा शाळांना फटका बसत आहे.
दोन्ही नगरपरिषदांकरिता निवडणूक कर्मचारी म्हणून तालुक्यातील शिक्षकांच्या नियुक्ती करण्यात आलेल्या आहेत. या नियुक्ती करताना शाळा बंद राहणार नाही, अशा पद्धतीने याचे नियोजन होणे गरजेचे होते. विधानसभा, लोकसभा किंवा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक असल्यास मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग निवडणूक कार्यक्रमासाठी लागतो.
अनेक ठिकाणी दोन शिक्षकी शाळा असणाऱ्या दोन्ही शिक्षकांना देखील निवडणुकीकरिता नियुक्त केले आहेत. तसेच ८० ते १०० पट असणाऱ्या विद्यार्थी संख्येच्या शाळांमधील देखील चार पैकी तीन शिक्षकांना निवडणूक आदेश असल्याने प्रशिक्षणाकरिता शाळा बंद करून यावे लागत आहे. यामुळे निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाशी चर्चा करूनच कर्मचारी नियुक्त करणे गरजेचे होते, असे मत पालकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
व्यापक स्वरूपात निवडणूक कार्यक्रम असल्यास पालक समजून घेतात. मात्र सध्या दोनच नगरपरिषदांचा तालुक्यात निवडणूक कार्यक्रम असताना असे कर्मचारी शिक्षण विभागातून घेताना नियुक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांचेशी चर्चा करूनच ते घेणे गरजेचे होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले नसते.
- शरद यादव, पालक.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीकडून शिक्षक व विस्तार अधिकारी यांची यादी मागवून घेतली होती. त्या यादीतून त्यांनी थेट निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षक व विस्ताराधिकारी यांना नियुक्त केले आहे .यामध्ये एक शिक्षकी शाळा किंवा काही अडचण असण्याबाबतची माहिती विचारण्यात आली नव्हती.
- संतोष डुबल, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पुरंदर.
