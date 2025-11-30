निधीअभावी दीड कोटींचे सानुग्रह अनुदान प्रलंबित
दत्ता जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस, ता.३० : अपघाती मृत्यू आलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदतीसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान मागील सहा महिन्यापांसून निधी अभावी प्रलंबित आहे. जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांत जिल्ह्यातील ७० अपघातात मृत्यू आलेले शेतकऱ्यांचे वारस या अनुदानाची सहा महिन्यांपासून वाट पाहत आहेत. तसेच अपघातात अपंग आलेल्या तीन शेतकऱ्यांचे असे दोन्ही मिळून एक कोटी ४३ लाख रुपयांचे अनुदान निधी अभावी प्रलंबित आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना मदत म्हणून दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान व अपघातात अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपयाचे सानुग्रह अनुदान गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना अंतर्गत दिले जाते. सरकारच्या वतीने पुणे जिल्ह्यामध्ये जून अगोदर ज्या शेतकऱ्यांचे अपघातात मृत्यू व अपंगत्व आले होते. त्यांना या योजनेअंतर्गत मागील टप्प्याचे अनुदान एक कोटी १६ लाख रुपयांचे ५८ शेतकऱ्यांसाठी वितरित केले होते.
दृष्टिक्षेपातील सध्यस्थिती
- जुलैनंतर मागील पाच महिन्यांत महिन्यात सरकारच्या वतीने या योजनेअंतर्गत अनुदान उपलब्ध नाही.
- नोव्हेंबर महिना वगळता मागील जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यात अपघातात मृत्यू झालेल्यांची संख्या ७०.
- त्यांच्या वारसांना एक कोटी चाळीस लाख रुपये अनुदान
- अपंगत्व आलेले तीन शेतकऱ्यांचे तीन लाख देणे बाकी आहे.
- अजून चालू नोव्हेंबर महिन्यातील आकडा जमा होणे अपेक्षित
हवेली, मुळशीतून एकही या प्रस्ताव नाही
इंदापूर, खेड व पुरंदर येथील प्रत्येकी एका शेतकऱ्याला अपघातात अपंगत्व आल्याने या योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयाचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक बिबट्याचा अधिकाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या भागातील जुन्नर तालुक्यातील १५ शेतकऱ्यांना व त्या खालोखाल पुरंदर तालुक्यातील बारा शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना प्रत्येकी दोन लाखापर्यंत सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. हवेली व मुळशी तालुक्यातील एकही या योजनेअंतर्गत पात्र प्रस्ताव सध्या नाही.
जिल्ह्यातील तालुकावार योजनेअंतर्गत शेतकरी प्रस्ताव
तालुका मृत्यू शेतकरी निधी (लाख रु.)
आंबेगाव ५ १०
बारामती ७ १४
भोर ७ १४
दौंड ३ ६
हवेली ० ०
इंदापूर ५ १०
जुन्नर १५ ३०
खेड ८ १६
मावळ ३ ६
मुळशी ० ०
पुरंदर १२ २४
शिरूर ४ ८
वेल्हा १ २
एकूण ७० १४३
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान हे नियमितपणे येत आहे. हे अनुदान येणे प्रलंबित राहत नाही. मात्र, सद्यःस्थितीतील माहिती घेऊन याबाबतची सविस्तर माहिती दिली जाईल
- संजय काचोळे जिल्हा कृषी अधीक्षक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.