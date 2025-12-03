नायगावातील पशुचिकित्सालयात सुविधांची वानवा
दत्ता जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस, ता.३ : नायगाव (ता. पुरंदर) येथील ब वर्ग श्रेणी असणाऱ्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात विविध सुविधांची वानवा अभाव आहे. अपुऱ्या जागेत १९८६ मध्ये स्थापन झालेल्या या दवाखान्याची इमारत आता जीर्ण झाली आहे.
दुरवस्था झालेल्या इमारतीस सध्या खिडक्यांसह दरवाजे देखील नाहीत. इमारतीच्या परिसरात अस्वच्छता देखील पसरली आहे. अशा परिस्थितीत येथील पशुधन पर्यवेक्षक ज्ञानेश्वर श्रीरामे काम करत आहे. येथील शिपाई सासवडमधील मुख्यालयात काम करत असल्याने ते नसल्याप्रमाणे आहेत. पशुधन पर्यवेक्षक तात्पुरत्या स्वरूपात स्वच्छता स्वच्छता कर्मचारी लावून इमारतीची स्वच्छता कशीबशी केली जाते. इमारतीच्या सभोवताली संरक्षण भिंत आहे. मात्र, जागाही अपुऱ्या प्रमाण असल्याने आवश्यक सुविधा या ठिकाणी तयार करण्यामध्ये अडचण येत आहे. पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या अंतर्गत असणाऱ्या इतर गावांत मेंढपाळ व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यासाठी शेळी मेंढ्यांना उपचाराच्या दृष्टीने आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध नाही. यामुळेच अनेकदा साथीचे आजार आल्यानंतर नायगाव परिसरातील मेंढ्या दगावल्या आहेत. बहुतांश वेळा पशुपालकांना आजारांचे निदान करण्यासाठी लोणंद येथे जावे लागते. शस्त्रक्रिया करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे पशुपालकांना खासगी वैद्यकीय मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे. सोनोग्राफी, एक्सरे याची सुविधा होणे गरजेचे
परिसरातील पशुधन
शेळ्या.......६८७५
मेंढ्या.......४०१०
गायवर्ग.......२३९१
म्हैसवर्ग.......१४९
लसीकरण
पीपीआर.......९०००
अंत्रविषार.......४५००
एफएमडी.......४४००
लंपी.......१९००
घटसर्प.......६००
फऱ्या.......१००
कार्यक्षेत्रातील गावे
नायगाव
माळशिरस
राजुरी
पोंढे
रिसे
पिसे
यांची आहे गरज
सोनोग्राफी मशिन
रक्त लघवी तपासणी
सुसज्ज इमारत
रुग्णवाहिका
एक्सरे मशिन
पशुवैद्यकीय दवाखाने अंतर्गत परिसरातील गावांचा परिसर हा मोठा असल्याने जवळचे पशुपालक येथे आल्यानंतर त्यांना आवश्यक सुविधा देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहे. मात्र, कार्यक्षेत्रातील दुसऱ्या गावातील पशुपालकांनी मागणी केल्यास तेथे जाऊन त्यांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
- ज्ञानेश्वर श्रीरामे, पशुधन पर्यवेक्षक
