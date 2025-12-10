पिसर्वे येथे शवदाहिनीची चोरी
माळशिरस, ता. १० : चोरीच्या घटनांबाबत आजपर्यंत पैसे, सोने- चांदी विविध मौल्यवान वस्तू यांसह वेगवेगळ्या वस्तूंच्या चोरी बाबतच्या घटना घडल्याचे ऐकले असेल. मात्र, चोरट्यांनी चक्क पिसर्वे (ता. पुरंदर) गावातील स्मशानभूमीत मृताचा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी वापरली जाणारी शवदाहिनीच चोरली आहे. ही घटना मंगळवार (ता. ९) ते बुधवारी (ता. १०) पहाटेपर्यंत घडली. या घटनेमुळे पिसर्वे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला.
याबाबत सरपंच रवींद्र कोलते यांनी सांगितले की, ‘‘घटनेची माहिती बुधवारी सकाळी स्थानिक रहिवाशांना मिळताच त्यांनी तातडीने ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना कळविले. गावकऱ्यांना जागेची पाहणी केल्यानंतर शवदाहिनीचा कोणताही मागमूस आढळला नाही. स्मशानभूमीत दोन्ही असणाऱ्या शवदाहिनी चोरट्याने चोरून नेल्याने अंदाजे दीड लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. काही रहिवाशांनी रात्री उशिरा स्मशानभूमी परिसरात अनोळखी वाहन फिरल्याचे सांगितले. याबाबत जेजुरी पोलिस ठाण्यात रीतसर तक्रार दिली आहे.’’
