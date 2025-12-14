माळशिरसमध्ये एकाचा निर्घृण खून
माळशिरस, ता. १४ : आपल्या प्रेयसीशी लग्न केले म्हणून एका महिलेच्या पहिल्या प्रियकराने राग मनात धरून तिच्या पतीच्या डोक्यात कोयत्याने वार करून निर्घृण खून केल्याची घटना माळशिरस (ता. पुरंदर) येथे घडली. याप्रकरणी जेजुरी पोलिस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो फरार आहे. त्याला पकडण्यासाठी जेजुरी पोलिसांनी पथके रवाना केली आहेत.
दीपक गोरख जगताप (वय २२, रा. राजेवाडी, ता. पुरंदर) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. तर आरोपी सुशांत संदीप मापारी (रा. माळशिरस ता. पुरंदर, मूळ रा. राहू ता. दौड) हा फरार आहे. तर मयत दीपकचे मामा संतोष शेंडकर (रा. चांबळी ता. पुरंदर) यांनी फिर्याद दिली आहे. पुरंदर तालुक्यातील राजेवाडी येथील मृत दीपक यांचा नुकताच पायल यांच्याशी महिन्यापूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. मयत दीपक हे उरुळी कांचन येथे खासगी गॅरेजमध्ये नोकरी करीत होते. नोकरीच्या निमित्ताने ते पत्नीसह उरुळी कांचन येथे राहण्यास गेले होते. महिनाभर संसार सुरळीत चालू असताना पायल यांचा पहिला प्रियकर सुशांत मापारी हा त्या दोघांच्या मोबाइलवर आणि व्हॉट्सॲप कॉल करून तुम्ही दोघांनी लग्न का केले, असा राग मनात धरून जीवे मारण्याच्या धमक्या देत होता. याबाबत मयत दीपकने आपल्या घरात ही माहिती दिली होती. शनिवारी (ता. १३) मयत दीपक पायलसह राजेवाडी येथे आले. सुशांत मापारी सतत कॉल करून पायलचा मोबाइल माझ्याकडे आहे, तो घेऊन जा. तसेच लग्नाचा वाद मिटवून टाकू, असे सांगत असल्याने त्याला भेटून येतो असे सांगून दीपक हे माळशिरस येथे गेले. माळशिरस गावाच्या हद्दीत रामकाठी शिवारात आरोपीने दीपक यांच्या डोक्यात मानेवर, पायावर धारदार कोयत्याने वार करून खून केला आणि कोयता जागेवरच टाकून पसार झाला. दीपक हे घरी न आल्याने आणि त्यांचा मोबाइल बंद असल्याने नातेवाइकांनी शोध घेतला असता माळशिरस गावाच्या रामकाठी शिवारात ते रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळून आले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. घटनास्थळी बारामती विभागाचे अपर पोलिस अधीक्षक गणेश बिराजदार, सासवड उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौड यांनी भेट दिली आहे. जेजुरीचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक महेश पाटील तपास करीत आहेत.
