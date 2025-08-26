भोरमधील १४ विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय निवड
महुडे, ता. २६ : भोलावडे (ता. भोर) येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या भोर इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे बुधवारी (ता. २०) कै. मनीषा भाऊसाहेब भोईर स्मृती तालुकास्तरीय नाट्यछटा स्पर्धा पार पडल्या. पुणे बाल रंगभूमी परिषदेच्या जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड शाखा यांच्या वतीने भोरमधील सात शाळांमधून १२० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत विविध नाट्यछटा सादर केल्या. यातील १४ विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरावर निवड झाली.
यावेळी यशवंत डाळ, गिरीश भुतकर, सोमनाथ ढवळे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मनोज डाळिंबकर व प्रसाद कुलकर्णी यांना परीक्षक म्हणून काम पाहिले. स्पर्धेसाठी चार गट तयार केले होते. स्पर्धेसाठी मुख्याध्यापिका अश्विनी मादगुडे, शिक्षक रूपाली नेवसे, संध्या बांदल, वंदना जगताप, दत्तात्रेय महांगरे यांचे स्पर्धेस सहकार्य लाभले.
निवड झालेले विद्यार्थी व कंसात शाळा
पहिला गट - देवांशी उल्हाळकर (जिजामाता विद्यालय भोर), कृष्णाली शिनगारे (भोर एज्युकेशन सोसायटी प्राथमिक शाळा)
दुसरा गट - भूमी शेडगे (जिजामाता विद्यालय भोर), जुई गुजर (भोर एज्युकेशन सोसायटी प्राथमिक शाळा)
तिसरा गट- हीर अमित ओसवाल, स्वरा खाटपे, आयुष कोंढाळकर, पार्श्वना मादगुडे, सिया लोखंडे (सर्व विद्यार्थी विद्या प्रतिष्ठान भोर), जय गुजर (आर आर विद्यालय भोर), स्वरा मोझर (जिजामाता विद्यालय भोर), स्वरूपा कुटे (आर. आर. विद्यालय भोर).
चौथा गट- आदिती धुमाळ, मनस्वी झेंडे (विद्या प्रतिष्ठान भोर).
