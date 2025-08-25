भोरमध्ये २० हजार पशुधनाचे लंपी प्रतिबंधात्मक लसीकरण
हिर्डोशी, ता. २५ : भोर तालुक्यात लंपी आजारावर उपाययोजना म्हणून प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत २० हजार ५६४ पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले आहे. राहिलेल्या जनावराचे लसीकरण सुरू असल्याचे भोरच्या तालुका पशुधन विकास अधिकारी डॉ.वर्षाराणी जाधव यांनी सांगितले.
तालुक्यात एकूण २५ हजार ५०० लसीकरणाचा पुरवठा झाला असून त्यातील पहिल्या टप्प्यातील पुरवठा झालेल्या लसीकरणातील १७ हजार ४८९ लसीकरण करण्यात आले तर ५११ लसीकरणाचे डोस वाया गेले. तर सध्या उपलब्ध ७ हजार ५५० लसीकरणातील ३ हजार ७५ जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. २६१ डोस वाया गेले असून शिल्लक ४१६४ लसीकरणाचे काम सुरू आहे. २५ हजार ५०० लसीकरणापैकी २० हजार ५६४ लसीकरण झाले असून ७७२ डोस वाया गेले आहेत. लंपी आजाराची लागण झालेली आठही जनावरांवर उपचार करून बरी झाली आहेत.
पशुधन मालकाने राहिलेल्या जनावरांचे लसीकरण करून घ्यावे. लंपीची लागण झाल्याचे आढळून आल्यास त्वरित जवळच्या पशुवैद्यकीय विभागाशी संपर्क करून उपचार सुरू करावेत.
- वर्षाराणी जाधव, पशुधन विकास अधिकारी भोर
