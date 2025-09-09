भात पिकावर किडी, तांबेऱ्याचा प्रादुर्भाव
हिर्डोशी, ता. ९ : भोर तालुक्यात ढगाळ तसेच पावसाळी हवामान भात पिकावर आळ्या, खोडकिडी तसेच तांबेऱ्याचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. पाने पिवळी पडू लागली आहेत. या रोगांमुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नियमित निरीक्षण करून शेतकऱ्यांनी भात पिकावरील कीड रोगाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कृषी सल्ल्याचा अवलंब करावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी शरद धर्माधिकारी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणातर्फे (आत्मा) शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांच्या व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत असल्याचे कृषी तंत्रव्यवस्थापक लक्ष्मीकांत कणसे यांनी सांगितले.
अशा करा उपाययोजना
खाचरात पावसामुळे साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करा
फुटवे येण्याच्या अवस्थेत खाचरात पाण्याची पातळी पाच सेंटीमीटरपर्यंत नियंत्रित ठेवा
बांधबंदिस्ती करून अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
खाचरातील व बांधावरील तणे काढून घ्यावीत.
खाचरात पाणी खेळते राहील असे पाहावे.
अशी करा औषध फवारणी
आळ्यांचा प्रादुर्भाव : निळे भुंगेरे, सुरळीतील आळी आणि पाने गुडाळणाऱ्या आळ्यांचा प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवून या किडींच्या व्यवस्थापनासाठी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन (५ टक्के प्रवाही) ०.५ मिली प्रतिलिटर पाणी याप्रमाणे पावसाची सहा तासांपर्यंत उघडीप असताना फवारणी करावी किंवा कारटॅप हायड्रोक्लोराइड (५० टक्के प्रवाही) १.२ ग्रॅम प्रतिलिटर पाणी याप्रमाणे कीटकनाशक जमिनीत पुरेसा ओलावा असताना द्यावीत.
तपकिरी तुडतूड्याचा प्रादुर्भाव : भात खाचरात पाणी साठून राहणे, दाट लागवड आणि नत्र खताची शिफारशीपेक्षा अधिक मात्रा देणे या कारणांमुळे तपकिरी तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असते. सातत्याने पिकाचे सर्वेक्षण करून रोपाच्या चुडात ५ ते १० तुडतुडे आढळल्यास नियंत्रणासाठी उपाययोजना करावी. तपकिरी तुडतूड्यांचा प्रादुर्भाव नुकसान पातळीच्या वर असल्यास नियंत्रणासाठी प्रतिलिटर पाण्यात फिप्रोनिल (५ टक्के प्रवाही) दोन मिलिलिटर किंवा इमिडाक्लोप्रिड (१७.८ टक्के प्रवाही) ०.२ मिलिलिटर किंवा थायामेथोक्झाम (२५ टक्के डब्ल्यूजी) ०.२ ग्रॅम घेऊन फवारणी करावी.फवारणी करताना पावसाची तीन ते चार तास उघडीप असेल व फवारा चुडाच्या बुंध्यावर पडेल याची काळजी घ्यावी.
खोडकिडीचा प्रादुर्भाव : पुनर्लागवडीनंतर शेतात ५ टक्के कीडग्रस्त फुटवे आढळून आल्यास किंवा एक चौरस मीटर क्षेत्रात किडीचा एक अंडीपुंज आढळून आल्यास त्वरित उपाययोजना कराव्यात. खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी शेतामध्ये २०-२५ मीटर अंतरावर एक अशा २० कामगंध सापळ्यांचा वापर करावा. खोडकिडींच्या व्यवस्थापनासाठी प्रति हेक्टरी ॲसिफेट (७५ टक्के पाण्यात विरघळणारे) ६२५ ग्रॅम किंवा क्विनॉलफॉस (२५ टक्के प्रवाही) १२५० मिली किंवा कारटॅप हायड्रोक्लोराइड (५० टक्के प्रवाही) ६०० ग्रॅम किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन (५ टक्के प्रवाही) ५०० मिली घेऊन फवारणी करावी.
