विविधरंगी फुले अन् वेलींचा अवतरला रायरेश्वर पठारावर स्वर्ग
हिर्डोशी, ता.९ : किल्ले रायरेश्वर (ता.भोर) येथील पठार लहान लहान नाजूक, विविधरंगी दुर्मीळ फुलांनी, हिरव्यागार वेलींनी तसेच नटलेल्या फुलांच्या गालिच्याने फुलू लागले आहे. हे हिरवा निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी रायरेश्वरचे पठार पर्यटकांना खुणावू लागले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतलेल्या किल्ले रायरेश्वरील पठार म्हणजे जणू काही निसर्गसौंदर्याचा ठेवाच म्हणावा लागेल. भोरपासून २८ किलोमीटर अंतरावर हे पठार आहे. ऋतुनुसार या पठारावर निसर्गसौंदर्य पाहायला मिळते. बारा किलोमीटर लांब आणि अडीच किलोमीटर रुंद असलेल्या या पठारावरील परिसरात सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत निळ्या, पिवळ्या, गुलाबी, पांढऱ्या अशा विविधरंगी दुर्मीळ फुलांचा बहार सुरू होत असतो आणि हा बहार आता सुरू झाला आहे. मुळात तांबड्या मातीमुळे उठून दिसणारे हे पठार आता पिवळ्या, गुलाबी, निळ्या, पांढऱ्या अशा विविध रंगांच्या फुलांनी सजू लागले आहे. रंगीबेरंगी फुलांच्या छटा वाऱ्याच्या झोकात आपला शृंगार करीत असतात. त्यामुळे रंगीबेरंगी फुलांची पठारावर विविध रंगांचे उधळण होत असल्याचे पर्यटकांना पहावयास मिळत असते. यामध्ये दुर्मीळ फुले मोठ्या प्रमाणावर आहेत. वनदेवतेने अंथरलेला अनोखा गालीचा पाहण्यासाठी निसर्गप्रेमी व अभ्यासकांना ही रंगीबेरंगी फुले नेहमीच खुणवतात.
शनिवार, रविवारी पर्यटकांची गर्दी
निसर्गसौंदर्याची अनुभूती घेण्यासाठी पर्यटक रायरेश्वराला पसंती देतात. निसर्गसौंदर्याचे चित्रिकरण व छायाचित्र आपल्या मोबाइलमध्ये घेण्याचा आनंद पर्यटक घेत असतात. पठारावर वेगवेगळ्या जातीची, वैविध्यपूर्ण फुले फुलली आहेत. शनिवार, रविवार व सुट्टीच्या दिवशी रायरेश्वरावर नेहमीच फुलांप्रमाणे पर्यटकांची गर्दीही फुललेली असते.
या ठिकाणांचा आनंद
आंबवडे येथील प्राचीन नागेश्वर मंदिर
झुलता पूल आणि धबधबे
रायरेश्वर धबधबा, केंजळगड
