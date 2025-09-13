करपा, तांबेराच्या रोगांवर ड्रोनद्वारे औषध फवारणी
हिर्डोशी, ता.१२ : भोर तालुक्यात पुढील आठ दहा दिवसात भात पिके बाहेर पडण्याच्या (पोसण्याच्या) अवस्थेत आहे. मात्र, तालुक्यातील पश्चिम भागातील भात पिकावर करपा व तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व भात शेती वाचवण्यासाठी आपटी परिसरातील शेतकरी ड्रोनचा वापर करून औषध फवारणी करत आहेत.
आपटी येथे गुरुवारी (ता.११) १३ व शुक्रवारी ८ अशा २१ शेतकऱ्यांनी ड्रोनच्या सहाय्याने भात पिकांना रोग प्रतिबंधक औषधांची फवारणी केली. तर शुक्रवारी दुपार नंतर नांदगाव येथील शेतकऱ्यांकडून फवारणी सुरू केली आहे
दरवर्षीपेक्षा यंदा भात लागवड कमी झाल्याने उत्पादन घट होणार असतानाच आता रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रोग प्रतिबंधक औषधांची फवारणी करताना शेतकरी दिसत आहेत. तर आपटी, नांदगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी ड्रोनच्या सहाय्याने औषधं फवारणी करण्यास पसंती दिल्याचे दिसून येत आहे.
दोन बॅटरी असलेल्या ड्रोनच्या माध्यमातून एका वेळेस दहा लिटर औषध फवारणी केली जाते. एक एकर क्षेत्राची फवारणी अवघ्या पाच मिनिटांत केली जाते. प्रतिएकराला ७०० रुपये ड्रोनचे भाडे असून एकरी १८५० रुपये औषधांचा खर्च असा मिळून प्रतिएकरी २५५० रुपये खर्च ड्रोन फवारणीस येत आहे..
सातारा येथून हे ड्रोन मागवले असून ड्रोनसोबत उपलब्ध असलेल्या तिघांकडून फवारणी केली जात आहे. रघुनाथ पारठे, बाळासाहेब गाडे, जगन्नाथ पारठे, लक्ष्मण पारठे, बापू पारठे, संतोष कुडले, दिलीप कुडले, गणेश साळेकर, बाळू पारठे, संतोष कुडले, भाऊ सपकाळ आदी शेतकऱ्यांनी ही फवारणी केली. तर आपटी, नांदगाव, पिसावरे, वाठार, भावेखल यासह परिसरात ड्रोनची मागणी होत आहे.
मोठ्या प्रमाणात करपा रोगाचा प्रादुर्भाव असून औषध फवारणीमुळे काही प्रमाणात पिके वाचली जाण्याची आशा आहे. ड्रोनच्या फवारणीमुळे वेळेची आणि श्रमाची बचत होत असून अचूक औषध फवारणी होत आहे
- रघुनाथ पारठे, शेतकरी, आपटी
