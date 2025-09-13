विजेच्या धक्क्याने म्हशीचा जागीच मृत्यू
हिर्डोशी, ता १३ : वेनवडी (ता.भोर) येथील शेतकरी सोपान रामचंद्र चव्हाण यांच्या म्हशीला महावितरणच्या तुटलेल्या वीजवाहक तारेतून विजेच्या धक्का बसला. यामुळे तिचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता.१३) सायंकाळी घडली. गाभण असलेल्या म्हशीच्या मृत्यूने शेतकऱ्याचे सुमारे ७५ हजारांचा नुकसान झाले.
शेतकरी चव्हाण हे दुपारच्या वेळी गावातील माळरानावर चार ते पाच जनावरे चारीत होते. अचानक आलेल्या जोरदार वाऱ्यासह पावसात जनावरे चरत असलेल्या ठिकाणची वीज वाहक तार जमिनीवर पडली. या तारेचा स्पर्श म्हशीला झाल्याने तिला विजेचा धक्का बसला आणि यात म्हशीचा जागेवर मृत्यू झाला. माहिती मिळताच महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी तात्काळ घटनास्थळी पोचून पंचनामा केला. शेतकऱ्याच्या भरपाईसाठी पंचनामा वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे महावितरणाचे सहाय्यक अभियंता प्रवीण गायकवाड व वायरमन प्रकाश चौधरी यांनी सांगितले. शेतकऱ्याला तातडीने भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी संघटना व स्थानिकांनी केली आहे.
