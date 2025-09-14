भोरच्या तरुणींकडून बेवारस वासराला जीवदान
हिर्डोशी, ता.१४ : भोर-पसुरे मार्गावरील बसरापूरच्या खिंडीत अन्न पाण्यापासून घायाळ झालेल्या बेवारस वासराला घरी आणून तीन दिवस त्यांचा सांभाळ केला. त्यानंतर अंबाडे गोशाळेत सोडून त्या वासरास जीवदान देण्याचे काम भोरमधील अनुष्का भोरकर, ज्ञानेश्वरी देशमुख, गौरी हर्णसकर या तरुणींनी केले आहे.
एक लहान वासरू बसरापूर खिंडीत घायाळ अवस्थेत असल्याचे अनुष्का हिला समजले. तिने तातडीने मैत्रीण ज्ञानेश्वरी, गौरी व अंश भावेकर यांच्या सोबत जाऊन खिंडीतील वासरू शोधून काढले. पाहताक्षणी अतिशय लहान असलेले वासरू (खोंड) दोन तीन दिवसांपासून भुकेने व्याकूळ झालेले जाणवले. तसेच कुत्र्यांच्या तावडीतून ही बचावले असल्याचे लक्षात आले. त्या चौघांनी त्या वासराला उचलून अनुष्का हिच्या भोरमधील मंगळवार पेठ येथील घरी आणले. लहान असलेल्या वासराला प्रथमतः दूध पाजून व चारा खायला घालून देखरेख करत तीन दिवस घरातच ठेवले. दरम्यान, वासरू कोणाचे आहे या संदर्भात व्हॉट्सॲपवर मेसेज टाकून खात्री करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कोणताच रिप्लाय आला नसल्याने गोरक्षक अक्षय पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार शुक्रवारी (ता.१२) त्या वासराला मांढरदेवी मार्गावरील अंबाडे येथील गोशाळेत स्वाधीन केले. यासाठी अश्विनी बोरकर व अमित बोरकर यांनी मदत केली. एवढेच नव्हेतर शनिवारी पुन्हा त्या वासराला पाहायला या तरुणी अंबाडे येथे पोहचल्या. यावेळी स्वाती देशमुख व भरत देशमुख यांनी एक पोते खाद्य त्या वासरासाठी गोशाळेत दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.