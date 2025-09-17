नांदगावात प्लॅस्टिकचे संकलन
हिर्डोशी, ता.१७ : नांदगाव (ता.भोर) ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकारी व ग्रामस्थ यांनी गावातील कचरा, प्लॅस्टिकचे संकलन केले. सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्याशेजारी वाढलेले गवत काढून स्वच्छता केली. जिल्हा परिषद शाळेतील मुले आणि शिक्षक यांनी शाळेचा परिसर स्वच्छता करून गावातून प्रभातफेरी काढत स्वच्छतेविषयी जनजागृती केली.
विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून अल्पोपहार दिला. कचरा व प्लॅस्टिक मुक्त गाव, स्वच्छ व सुंदर गाव याविषयी तसेच होणाऱ्या अभियानाविषयी ग्रामसभेत मार्गदर्शन करण्यात आले. स्वच्छता मोहिमेत महिलांसह ग्रामस्थांनी उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. यावेळी सरपंच भागेश्री चऱ्हाटे, उपसरपंच ज्ञानोबा भोसले, ग्रामविकास अधिकारी उज्ज्वला सपाटे, तंटामुक्ती अध्यक्ष संतोष कुडले, ग्रामपंचायत सदस्य मुक्ताबाई कुडले, कमल कुडले, योगेश कुडले, बचत गट सीआरपी जयश्री कुडले, मुख्याध्यापक रमेश शेटे व कैलास जाधव यांसह ग्रामस्थ, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आदी उपस्थित होते.
