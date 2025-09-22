शिंद येथे दुर्गामाता दौडला सुरुवात
महुडे, ता. २२ : शिंद (ता. भोर) या बाजीप्रभू देशपांडे यांची जन्मभूमी असलेल्या गावात दरवर्षी प्रमाणे यंदाही श्री दुर्गामाता दौडची सुरुवात सोमवारी (ता. २२) घटस्थापनेच्या दिवसापासून करण्यात आली. यात श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, श्री वीर बाजीप्रभू प्रतिष्ठान कसबे शिंद आणि गुरुकुलधाम मधील वारकरी व धारकरी उपस्थित होते.
देव, देश, धर्मासाठी काम करण्याची इच्छा, आकांक्षा, लढाऊपणा आजच्या तरुण पिढीत यावा तसेच असेतु हिमाचल, काश्मीर ते कन्याकुमारी हिंदुस्थान अखंड राहावा यासाठी तरुणांनी भगव्या ध्वजाच्या नेतृत्वात दुर्गामाता, भारतमाता व या देशासाठी, धर्मासाठी जे शुरवीर धारातीर्थी पडले त्यांचा जयघोष करत तरुण प्रभातफेरी काढण्यात आली. संभाजी भिडे गुरुजींनी चाळीस वर्षांपूर्वी सुरू केलेली दुर्गामाता दौड आजही राज्यात सुरू आहे. या संघटेमार्फत भोरमधील रायरेश्वर गडाची व बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या मूर्तीची पूजा दररोज केली जाते. तर शारदीय नवरात्रोत्सवात नऊ दिवसात दौड मधून रोज पहाटे देशभक्तीची गीते, पोवाडे घेत संपूर्ण गावात धर्मजागरण प्रभात फेरी काढण्यात येणार असून दसऱ्याला सांगता होणार असल्याचे धारकऱ्यांनी सांगितले.
