भोर आगाराचा पाणीपुरवठा बंद
हिर्डोशी, ता. २७ : भोर नगरपरिषदेच्या मुख्य जलवाहिनीवरून पाणी घेण्याची परवानगी नसलेलेले; परंतु काही वर्षांपासून राज्य परिवहन महामंडळाच्या भोर आगाराच्या एसटी डेपोमध्ये पाणीपुरवठा करणारे अर्धा इंची पाण्याचे वितरण नगरपरिषदेने बंद केल्याने डेपोला होणारा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे डेपोत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पिण्याचे पाणी, बस धुणे, स्वच्छतागृह आदी वापरासाठी पाणी टंचाईच्या समस्येला गेल्या आठ दिवसांपासून तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे पावसातही भोर आगाराला पाण्यासाठी टँकर सुरू करावा लागला आहे.
भोर डेपोत अंदाजे ४०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. नगरपरिषदेकडून एक इंचाच्या वाहिनीतून पाणीपुरवठा करण्यात आला होता; परंतु हा एक इंची पाणीपुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे डेपोत पाणीटंचाई जाणवू लागल्याने शेवटी पाण्याचा टँकर सुरू करावा लागला. पाच हजार लिटर टँकरच्या साहाय्याने दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. ५ हजार ६०० रुपये व दीड हजार रुपये नगरपरिषदेची पाणीपट्टी भरण्यात आलेली आहे. तरीही दोन्ही वाहिनीवरून पाणीपुरवठा सुरळीत नसल्याचे आगाराकडून सांगण्यात आले. तर भोर डेपोसाठी नगरपरिषदेकडून अर्धा इंचाच्या दोन नलिकेतून पाणीपुरवठा केला जात आहे. यादोन्ही नलिका या वितरण नलिकेवरून जोडणे आवश्यक असताना त्यातील एक नलिका मुख्य जलवाहिनीला जोडली असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे परवानगी नसलेल्या मुख्य वाहिनीवरून घेतलेले जोड तोडण्यात आले आहे. डेपो जवळील वाढलेली झुडपे व गवतामुळे मुख्य जलवाहिनीवरील तोडलेले जोड वितरण नलिकेला जोडण्याच्या कामास थोडा विलंब लागत आहे, असे नगरपरिषदेकडून सांगण्यात आले.
नगरपरिषदेकडून एक इंची नळाचे कोटेशन घेऊन प्रस्ताव महामंडळाच्या विभागीयस्तरावर पाठवला आहे. मंजुरी आल्यानंतर डेपोतील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. सध्या दिवसाआड टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे.
- रमेश मंथा, आगार व्यवस्थापक, भोर
डेपोतील पाण्याची दोन्ही जोड हे वितरण नलिकेवरून असणे आवश्यक होते; परंतु त्यातील एक जोड हे परवानगी नसलेल्या मुख्य वाहिनीवरून सुरू होते. त्यामुळे ते जोड बंद केले आहे. तोडलेले मुख्य वाहिनीचे जोड वितरण नलिकेला जोडण्याचे काम सुरू आहे.
- गजानन शिंदे, मुख्याधिकारी,भोर नगरपरिषद
