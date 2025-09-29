खड्ड्यात मोटार पडल्याने शिरगाव येथे एकाचा मृत्यू
हिर्डोशी, ता. २९ : भोर-महाड मार्गावरील वरंधा घाटातील शिरगाव (ता.भोर) येथे रस्त्यावर मोरी टाकण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात रविवारी (ता.२९) मध्यरात्री मोटार पडली. या अपघात एकाचा मृत्यू तर एकजण जखमी झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, टोयोटा कंपनीची मोटार (एम एच १२ एच झेड ९२९९) भोरहून महाडकडे जात होती. शिरगाव येथे पाऊस व धुके असल्याने रस्त्याचा अंदाज न आल्याने तसेच रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी खोदलेल्या मोरी टाकण्यासाठीच्या खड्ड्यात मोटार पडली. यामुळे राहुल विश्वास पानसरे (वय ४५ रा.घाटकोपर,मुंबई) यांचा मृत्यू झाला तर राहुल देवराम मुटकुले (वय ३२) हे जखमी आहेत. मोटारीत दोघेच प्रवास करत होते. ते गणपतीपुळे येथे जात होते. घटनास्थळी भोर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार, पोलिस हवालदार गणेश लडकत, सुनील चव्हाण, अजय साळुंके, ज्ञानेश्वर शेडगे यांनी घटनास्थळी पोहचून मृतदेह बाहेर काढून भोर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. तर जखमीला सिव्हिल हॉस्पिटल ( महाड जि.रायगड) येथे उपचारासाठी दाखल केले आहे. पोलिस पाटील शंकर पारठे, वक्रतुंड क्रेन सर्व्हिसचे अक्षय धुमाळ व स्थानिकांनी मदत केली. पुढील तपास भोर पोलिस करीत आहेत.
