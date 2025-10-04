वारकरी साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षपदी शिरवले, आवाळे
महुडे, ता. ४ : भोर तालुका वारकरी साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षपदी शिरवली हि.मा. (ता. भोर) येथील रघुनाथ शिरवले, तर महिला अध्यक्षपदी भोलावडे (ता. भोर) येथील अलका आवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. येथील श्री भैरवनाथ मंदिरात मंगळवारी (ता. ३०) झालेल्या बैठकीत कार्यकारिणी जाहीर केली.
यावेळी वारकरी साहित्य परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब महाराज हांडे व जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विठ्ठल आवाळे यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्रे देण्यात आली. यामध्ये कार्याध्यक्ष महादेव डेरे, उपाध्यक्ष सुभाष आवाळे, धोंडीबा कंक, सचिव राजेंद्र रोमन, गणेश आवाळे, राजेंद्र नलावडे, जयसिंग मळेकर, महेश क्षीरसागर, बाळासाहेब कोंढाळकर, सदाशिव चौधरी, रामचंद्र सणस, दत्तात्रेय देशमाने, महिला कार्याध्यक्ष मंदा शिरवले, उपाध्यक्ष सुषमा आवाळे, सुप्रिया शिरवले, तर सचिवपदी पुष्पा आवाळे, अर्चना रोमन, सविता नवघणे, प्रमिला आवळे, लीलावती मळेकर, संगीता आव्हाळे, मंगल थिटे, रूपाली आवाळे यांची निवड झाली. यावेळी माऊली कुंजीर, विलास उंद्रे, सुरेश वाळेकर, मोहन पवार, बापू टकले, अनिता गावडे, बाळासाहेब कुंभार, नाना जगदाळे, चंद्रकांत चंदनशीव आदी उपस्थित होते.
MUB25A02630, MUB25A02631
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.