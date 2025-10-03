आंबाडेमध्ये शिवकालीन शिक्क्यांचे पूजन
हिर्डोशी, ता. ३ : भोर तालुक्याच्या वीसगाव खोऱ्यातील आंबाडे येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विश्वासू शिक्केकरी वतनदार केदार खोपडे यांच्या उत्तराभिमुख वाड्यात १३ वे वंशज गजानन खोपडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी दसऱ्याच्या दिवशी शिवकालीन शस्त्र, वतनदारीच्या शिक्क्यांचे पूजन केले. शिक्केकरी वतनदार खोपडे यांच्या वापरातील शिवकालीन शस्त्रांमध्ये वापराच्या दोन कट्यारीचा आणि वतनी अधिकाराच्या शिक्क्यांचा समावेश आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आंबाडे येथील केदारजी खोपडे यांना वीसगाव खोऱ्यातील रोहिड मावळ तर्फे उत्रौली इलाख्यातील काही गावांची वतनदारी सुपूर्द केली होती. त्यांच्याकडे वतनातील गावांच्या मुलकी कामाचे अधिकार होते. दस्तावेजावर मूरतब सूद (अधिकार व अनुमतीचे शिक्के) तसेच दस्तावेजातील मजकुराची लेखन सीमा दर्शविण्यासाठी कोरीव नक्षीदार पकड असलेले शिक्के तर वतनादरम्यान फेरफटका मारताना सोबत सहजपणे बाळगता यावेत यासाठीचे हाताच्या बोटात अंगठीसारखे परिधान करता येणारे मुद्रिका स्वरूपातील शिक्के प्रदान केले होते. केदारजी यांच्या वापरातील दोन कट्यारी व मुलकी अधिकाराचे शिक्के वंशजांनी त्यांच्या वाड्यात जतन करून ठेवले आहेत. ३५० वर्षांपूर्वीच्या सतरा खणी दगडी वाड्याचा काही भाग अस्तित्वात असून खोपडे यांचे वंशज तेथे वास्तव्यास आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.