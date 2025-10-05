साळुंगणमध्ये काळसरी देवीचा पालखी सोहळा
हिर्डोशी, ता. ५ : साळुंगण (ता. भोर) येथील काळुबाई मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त काळसरी देवीचा गादी अभिषेक आणि पालखी सोहळा सोमवार (ता. ६), मंगळवार (ता. ७) हे दोन दिवस होत असून भाविकांनी विविध कार्यक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन साळुंगण ग्रामस्थांनी केले आहे.
सोमवारी दुपारी एक वाजता अभिषेक आणि सत्यनारायण महापूजेने सोहळ्याची सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता अकरा जोडप्यांच्या हस्ते महाआरती, दुपारी दोन ते रात्री आठपर्यंत महादिंडी सोहळा मिरवणूक, आठ वाजता महाप्रसाद, नऊ वाजता गरबा, त्यानंतर सांगवी वेखो ग्रामस्थांचे जागरण भजन होणार आहे. तर मंगळवारी पहाटे देवीचा अभिषेक, सकाळी दहा वाजता साळुंगण ग्रामस्थांचे भजन, दुपारी बारा वाजता अकरा जोडप्यांच्या हस्ते महाआरती, त्यानंतर पालखी सोहळा आणि भक्तांचे स्वागत केले जाईल. महाप्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. साळुंगणला जाण्यासाठी सकाळी साडेसात, दुपारी एक आणि सायंकाळी साडेपाच वाजता भोर बसस्थानकातून एसटी सुटण्याची वेळ आहे. कार्यक्रमाचे आयोजन साळुंगणचे हनुमान नवतरुण मित्र मंडळ, काळसरी माता आणि कुलस्वामी महिला मंडळ, महाराज प्रतिष्ठान, ग्रामस्थ मंडळाकडून करण्यात आले आहे.
