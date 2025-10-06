पिढ्यानपिढ्यांच्या वादातील बंद रस्ता खुला
हिर्डोशी, ता. ६ : आंबवडे (ता.भोर) येथील पिढ्यानपिढ्यांच्या शेतकऱ्यांच्या वादातील जवळपास ८० ते ९० वर्ष बंद असलेला रस्ता शेतकऱ्यांना विश्वासात घेत सामंजस्यातून खुला करण्यात भोर महसूल प्रशासनाला यश आले आहे.
आंबवडे घोरपडेवाडी मुख्य रस्ता ते गावठाणापर्यंत असलेल्या रस्त्याबाबत येथील शेतकरी राजेंद्र तुकाराम जेधे आणि इतर तसेच अशोक व्यंकटेश जेधे यांचा रस्त्याबाबत खूप जुना वाद होता. एकमेकांच्या विरोधामुळे रस्ता वाहतुकीस बंद होता. परंतु प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात व तहसीलदार राजेंद्र नजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंबवडे मंडल अधिकारी मुजीब शेख यांच्या मध्यस्थीने दोन्ही बाजूच्या पक्षकार शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन संगनमताने हा पिढ्यानपिढ्यांचा वाद मिटवत सोमवारी (ता.२९) रस्ता खुला केला. वाद मिटल्याने आता एक शेतकरी रस्त्याला खडी व मुरुमीकरण करून देणार आहे तर दुसरा शेतकरी जमिनीचे श्रेत्र देण्यास तयार झाला आहे. हा रस्ता खुला झाल्याने शेतकऱ्यांना आता रहदारीसाठी सोईचे होणार आहे. पोलिस पाटील रामदास भडाळे, तंटामुक्ती सदस्य पांडुरंग भडाळे, शासकीय रेशन दुकानदार राजेंद्र जेधे यांनी सहकार्य केले.
आंबवडे मंडलातील आंबवडे येथील दोन रस्ते, टिटेघर व कोर्ले येथील प्रत्येकी आठ रस्ते, पिसावरे येथील चार रस्ते, वाठार हिमा येथील सात रस्ते, आपटी नांदगाव शिव रस्ता, शिरवली तर्फे भोर येथील पाच रस्ते, वडतुंबी येथील चार रस्ते, नांदगाव येथील दोन रस्ते खुले करण्यात आले असल्याचे मंडल अधिकारी शेख यांनी सांगितले.
