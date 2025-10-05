हिर्डोशीत विद्यार्थ्यांना वन्यजीवांबाबत धडे
हिर्डोशी, ता. ५ : हिर्डोशी (ता. भोर) येथील समर्थ रामदास स्वामी विद्यालयात वन्यजीव सप्ताहनिमित्त वनविभागाकडून शुक्रवारी (ता. ३) कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
वन्यजीवांविषयी जनजागृती व्हावी, यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन केल्याची माहिती हिर्डोशी वनपरीमंडळ अधिकारी रोहन इंगवले यांनी दिली. तर आपल्या परिसरात आढळणारे साप कसे ओळखावे, त्यांचा आपल्याला व पर्यावरणास कसा फायदा होतो. तसेच सर्पदंश झाल्यावर प्रथमोपचार काय व कसे करावे, याबाबत सर्पमित्र तरबेज खान यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्याध्यापिका अनिता हांडे, वनरक्षक एम.के. ढोले, टी.एम. बादणे, एस.एन. भोई, शुभम बाबर आदी उपस्थित होते.
