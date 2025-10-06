गोगलगायींचा भात पिकावर प्रादुर्भाव

हिर्डोशी, ता.६ : भोर तालुक्यात भात पिके बाहेर पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. मात्र, खानापूर (ता.भोर) परिसरात गोगलगायी भात पिकावर हल्ला करीत आहेत. त्यांच्या प्रादुर्भावामुळे भात पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. कृषी विभागाकडून उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
भात खाचरात मोठ्याल्या गोगलगायींचा वावर वाढला आहे. वेटोळा करून असलेल्या या गोगलगाय भातशेती, भाजीपाला रोपे, फुलझाडे यांची पाने खाऊन पीक नष्ट करत आहेत. जिकडे तिकडे गोगलगायींनी सगळे शेतच काबीज केल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांनी उपाययोजना करून पाहिल्या तरी काही उपयोग होत नाही. उलट नव्याने संख्या वाढत आहे. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकरी चिंतेत पडला आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळी व पहाटे पिकांचे नुकसान केले जात आहे. भात पिकांबरोबरच सोयाबीन, भुईमूग, घेवडा, झेंडू पिकांचे नुकसान होत आहे.
फवारणी करूनही होईना नायनाट
औषध फवारणी करूनही गोगलगायींचा नायनाट होत नाही. औषध फवारणी झाल्यानंतर गोगलगाय कवचात जाऊन बसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर औषधांचा काही परिणाम होत नाही. याला शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. मात्र, कृषी विभाग लक्ष देत नसल्याचे शेतकरी बोलत आहेत.
गोगलगायींचा नव्यानेच उद्रेक झालाय. त्यांची संख्या जास्त तर आकार मोठा असून पिकांचे नुकसान होत आहे. गोगलगाय वेचून टाकल्या तरी कमी होत नाहीत. दिवसा निवाऱ्याला राहतात आणि रात्री पिकांचे नुकसान करतात. एकीकडून रानटी जनावरांचा, मोरांचा तर दुसरीकडून निसर्गाचा त्रास असतानाही शेतकरी पीक वाचवण्यासाठी धडपडत असतो. परंतु शासन मात्र याकडे लक्ष देत नाही. या गोगलगायींवर कृषी विभागाने उपाययोजना सुचवाव्या अन्यथा नुकसान भरपाई द्यावी.
- जयवंत कोंढाळकर,शेतकरी खानापूर
कीड रोगांचा प्रादुर्भाव झाला असल्यास तातडीने कृषी विभागाला कळवावे. प्रत्यक्ष बांधावर पाहणी करून योग्य त्या उपाययोजना व मार्गदर्शन करण्यात येईल.
- शरद धर्माधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, भोर
