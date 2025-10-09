भोर तालुक्यात भाताला लगडल्या लोंब्या

हिर्डोशी, ता.९ : भोर तालुक्यात भात पीक फुलोऱ्यात असून, भाताला लोंब्या लगडल्या आहेत. पुढील महिनाभरात ते पक्व होऊन पिके काढणी योग्य होणार आहे. यातील डोंगर माळरानावर असलेल्या हाळव्या जातीच्या भातांची कापणी प्रथम सुरू होणार आहे.
तालुक्यात भात हेच प्रमुख पीक असून सर्वाधिक उत्पादन इंद्रायणीचे घेतले जाते. भोरच्या पश्चिम भागात भात पेरणी धुळवाफेत होते. परंतु यंदा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पावसाने सुरुवात केल्याने यंदा धुळ वाफेत पेरणी झाली नाही. त्यामुळे वाफसा पाहून व वेळ प्रसंगी चिखल असताना शेतकऱ्यांनी कुदळीच्या साहाय्याने पेरणी केली. काही शेतकऱ्यांच्या पेरण्या रखडल्या तर काहींना लावणीसाठी रोपे कमी पडली. त्यामुळे मागील वर्षीपेक्षा यंदा भात लागवड क्षेत्र घटले आहे. लवकर पेरणी, लवकर लावणी यामुळे पूर्व भागापेक्षा पश्चिम भागातील भात काढणी लवकर होते. यंदाही पश्चिम भागातच भात काढणीला प्रथमतः सुरुवात होणार आहे. यावर्षी मेपासून ते सप्टेंबरपर्यंत सततच्या पडलेल्या पावसाने शेतकरी वैतागून गेले होते. भात पोसणीच्या काळात करपा, तांबेरा आदी रोंगाचा प्रादुर्भावाने भात पिकांचे नुकसान केले. यातूनही शेतकऱ्यांनी हात पंप, ड्रोनच्या सहाय्याने औषधं फवारणी करून पीक वाचवण्याचे प्रयत्न केले. पुढील काळात रानटी प्राणी, पावसाचा लहरीपणा, करपा आदी रोगांचा प्रादुर्भाव यातून बचावलेल्या भात शेतीवर शेतकऱ्यांचे यंदाचे उत्पादन अवलंबून राहणार आहे. काढणी होऊन भात घरात नेईपर्यंत शेतकऱ्यांना धाकधुकी राहणार आहे.
