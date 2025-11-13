भोरमधील सेवा केंद्रांचा संपात सहभाग
हिर्डोशी, ता. १३ : भोर तालुका महा- ई सेवा केंद्र संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसाठी आपली सेवा केंद्र १२ ते १४ नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवत महाराष्ट्र राज्यव्यापी संपात सहभाग घेतला आहे. याबाबत बुधवारी (ता. १२) प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन दिले. तसेच, गुरुवारी (ता. १३) केंद्र संचालकांनी एकत्र येत तहसील कार्यालय राजवाडा चौकात सरकारच्या धोरणाचा निषेध नोंदवला.
आपले सरकार सेवा केंद्र हे वर्ष २०१० पासून कार्यरत असून, सरकारच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करीत आलेले आहेत. राज्य सरकारच्या दुजाभाव करणाऱ्या धोरणामुळे केंद्र संचालकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याच्या भीतीमुळे शासनाकडे अनेकवेळा आपल्या मागण्यांसंदर्भात पाठपुरावा करूनही शासनाने दखल घेतली नसल्याने शेवटी केंद्रचालकांनी काम बंदचा निर्णय घेतला.
यावेळी नवीन केंद्र वाटप करताना जुन्या केंद्र संचालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे नवीन केंद्र वाटप करताना शासनाने जिथे खरंच गरज आहे तेथे द्यावे. शासनामार्फत जे कमिशन दिले जाते ते अत्यंत तुटपुंजे असून, वेळेवर मिळत नाही. तसेच, महाऑनलाइन पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे केंद्र संचालकांना रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागत आहे. एका एका गावात चार चार केंद्र देऊन शासन जुन्या केंद्र संचालकांच्या रोजगारावर संकट आणत आहे, अशा विविध मागण्या केल्याचे भोर संघटनेचे अध्यक्ष सतीश थोपटे यांनी सांगितले.
यावेळी संघटनेचे श्रीकांत खुडे, निशिगंध कांबळे, विक्रम मालुसरे, योगेश किंद्रे, विकास गाडे, मिलिंद शिरगावकर, गणेश खुडे, विनोद राऊत, रामदास लेकावळे आदी उपस्थित होते.
