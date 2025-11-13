सिमेंट पोत्यांचा ट्रक पाले येथे उलटला
हिर्डोशी, ता. १३ : पाले (ता. भोर) येथे रस्त्याच्या कामासाठी सिमेंटची पोती घेऊन जाणारा ट्रक पलटी झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १३) घडली. सुदैवाने चालक व क्लिनरने प्रसंगावधान राखून ट्रकमधून उडी मारल्याने दोघेही बचावले. मात्र, ट्रकमधील सिमेंट व ट्रकचे नुकसान झाले.
वरोडी येथील रस्त्याच्या कामासाठी सिमेंट पोती घेऊन जाणारा ट्रक (क्र. एमएच १२ आरएन ९४२५) पाले येथील महादेव मंदिराजवळील ओढ्याचा चढ चढत असताना उतारावरून पाठीमागील बाजूला घसरला. त्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक रस्त्याच्या डाव्या बाजूच्या गटाराच्या खड्ड्यात ट्रक उलटला. दरम्यान, चालक व क्लीनर यांनी ट्रक उलटण्यापूर्वीच उड्या मारल्याने अनर्थ टळला. महादेव मंदिराजवळील ओढ्याच्या रस्त्याला मोठा चढ असल्याने अवजड वाहने चालवताना वाहन चालकांना त्रासदायक होत असते. मागील चार महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणावर मोटार घसरून अपघात घडला होता.
