शिरगावातील दवाखान्यातर्फे गावोगावी जाऊन पशुधनांवर औषधोपचार
हिर्डोशी, ता.१६: नीरा देवघर धरण क्षेत्रातील दोन्ही बाजूच्या गावांसाठी पशुवैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या शिरगाव (ता.भोर) येथील जिल्हा परिषद पशुवैद्यकीय श्रेणी २ दवाखान्याला गेल्या २५ वर्षांपासून इमारत नाही. त्यामुळे येथील पशुधन पर्यवेक्षक (डॉक्टर) यांना दवाखान्यांतर्गत असणाऱ्या हिरडस मावळातील डोंगराळ भागातील २४ गावांतील पशुधनांना गावोगावी जाऊन औषधोपचार करावा लागत आहे.
हिर्डोशी येथे असलेला पशुवैद्यकीय दवाखाना सन २००० मध्ये नीरा देवघर धरणातील बुडीत श्रेत्रात गेल्यावर नव्याने शिरगाव येथे दवाखान्याला मान्यता देण्यात आली. परंतु गेल्या २५ वर्षांत दवाखान्याला ना जागा मिळाली ना इमारत झाली. त्यामुळे डोंगराळ भागात फिरत्या स्वरूपात स्वतःच्या वाहनाने डॉक्टरांना सेवा द्यावी लागत आहे. त्यात आळंदे दवाखान्याचा अतिरिक्त भार असल्याने डॉक्टरांना मोठी धावपळ करावी लागते. वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने पशुपालकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गेल्या एक महिन्यांपासून शिरगावसाठी फिरता दवाखाना (वाहन) मिळाला आहे.
लांबच्या अंतरासाठी उपचारास दिरंगाई
राज्य स्तरीय ११ पर्यवेक्षक पदे रिक्त असल्याने तेथील रिक्त जागेवर जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षकांना एक दोन ठिकाणचा अतिरिक्त भार सोपवलेला आहे. यातूनच शिरगाव येथे पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत असलेले संजय कांबळे यांना शिरगावपासून ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राज्यस्तरीय आळंदे पशुवैद्यकीय दवाखान्याचा अतिरिक्त भार सोपवला आहे. त्यामुळे डॉक्टर जर आळंदेत असतील आणि कॉल जर शिळिंबचा आला तर त्यांना दोन अडीच तासाचे अंतर (५५किलोमीटर) पार करावे लागत आहे. त्यामुळे उपचार देताना दिरंगाई होत आहे.
शिरगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना
- २५ वर्षांपासून इमारत नाही
- १८०० पशुधनाची नोंद
- एकमेव पशुधन पर्यवेक्षक कार्यरत (परिचर पद रिक्त)
- डोंगराळ भाग असल्याने उच्च गुणवत्ता जातींच्या जनावरांचा अभाव
- एकही गोशाळा नाही
- पशुपालकांना ब्रीडिंग विषयक प्रशिक्षण नाही
- औषधांचा मुबलक उपलब्ध साठा
- संपर्कानुसार पशुधनांवर उपचारासठी उपलब्धता
- २५ शेतकऱ्यांना ३०० किलो मका बियाणे वितरण
- आपत्कालीनसाठी महिन्यापूर्वी मिळालेला फिरत्या वाहनांचा वापर
लसीकरण
- १२५० लंपी
- ६०० लाळ्या खुरकूत
- ३०० पीपीआर (शेळ्या मेंढ्या)
एप्रिल ते आतापर्यंतची स्थिती
कृत्रिम रेतन.......५४
गर्भधारणा तपासणी.......२५
वंधत्व.......०
जन्मलेली वासरे.......११२
शिरगाव येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना २०१७ पासून कार्यरत आहे. राज्यस्तरीय आळंदे येथील दवाखान्याचा २०२४ पासून अतिरिक्त भार आहे. दवाखाना इमारत नसल्याने शेतकऱ्याचा कॉल आला की घरी जाऊन सेवा दिली जाते. परिचर पद रिक्त आहे तर इमारतीसाठी अद्याप जागा उपलब्ध नाही.
- संजय कांबळे, पशुधन पर्यवेक्षक, शिरगाव
