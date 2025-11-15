भोरला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी फुटली
महुडे, ता.१५ : भोलावडे (ता.भोर) हद्दीतील भोर-कापुरव्होळ रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी सुरू असलेल्या खोदकामावेळी भोर नगरपरिषदेची भोर शहराला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी शनिवारी (ता.१५) सायंकाळी फुटल्याने लाखो लिटर पाणी वाया गेले.
भोर- मांढरदेवी- वाई- सुरूर या रस्त्याच्या क्रॉंक्रिटीकरणाच्या कामामध्ये ठेकेदाराच्या हलगर्जी पणामुळे वेळोवेळी जलवाहिनी फुटण्याचे प्रकार घडत आहे. त्यातच शनिवारी मशिनच्या साहाय्याने खोदकाम करताना भोलावडे हद्दीत जलवाहिनी फुटल्याने ठेकेदाराचा हलगर्जी दिसून आला. लाखो लिटर पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय झाला. रस्त्यावरून वाहत असलेल्या पाण्यातून वाहने चालवताना वाहनचालकांची तारांबळ झाली. नगरपरिषदेकडून जलवाहिनीचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आली असून तातडीने दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु रविवारी (ता. १६) शहरातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शनिवारी सकाळच्या वेळीही किरकोळ फुटलेली जलवाहिनी नगरपरिषदेने दुरुस्ती केली होती.
