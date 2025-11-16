सतीश चव्हाण यांची अध्यक्षपदी निवड
हिर्डोशी, ता. १६ : भोर तालुका काँग्रेस पक्षाच्या प्रभारी अध्यक्षपदी वेनवडी (ता.भोर) येथील सतीश चव्हाण यांची निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आदेशानुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी सतीश चव्हाण यांना निवडीचे पत्र दिले आहे.
चव्हाण हे भोर पंचायत समिती उत्रौली गणातून २००९ आणि २०१२ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर सदस्य म्हणून विजयी झाले होते. विधानसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात प्रवेश केला होता. त्यानंतर आता प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे ११ नोव्हेंबरला त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याचवेळी त्यांच्यावर भोर तालुक्याची अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ, सतेज पाटील, अमित देशमुख, जिल्हाध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी सोपवलेल्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून काँग्रेस पक्षाचे प्रामाणिक काम करत पक्षाला उभारी देणार असल्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष चव्हाण यांनी सांगितले.
