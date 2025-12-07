भोलावडे येथील रस्त्यावर पाण्याचे तळे
महुडे, ता. ७ : भोलावडे (ता. भोर) हद्दीतील रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाच्या ठिकाणी भोर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीतून पाणी गळती झाल्याने भोर- कापुरव्होळ रस्त्यावर पाणी साचले आहे. साचलेल्या पाण्यातून मार्ग काढताना वाहनचालक व पायी जाणाऱ्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, तर हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे.
भोर- कापुरव्होळ रस्त्याच्या भोलावडे हद्दीतील रखडलेल्या काँक्रिटीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. भोलावडे हद्दीत रुंदीकरणासाठी खोदकाम करताना १५ नोव्हेंबरला जलवाहिनी फुटली होती. फुटलेली जलवाहिनी नगरपरिषदेकडून दुरुस्त करून गाडली आहे. याच ठिकाणी शनिवारी (ता. ६) संध्याकाळपासून जलवाहिनीची गळती सुरू झाली असून, रविवारी सायंकाळपर्यंत दुरुस्ती केली नव्हती. त्यामुळे गळतीमुळे जमिनीतून येणारा पाण्याचा प्रवाह रस्त्यावरून वाहत आहे. पेट्रोल पंपाजवळ रुंदीकरणासाठी खोदलेला खड्डाही पाण्याने पूर्ण भरून पाणी राजा रघुनाथराव विद्यालयाकडे वाहत आहे. रस्त्यावर जागोजागी पाणी साचले आहे. दुचाकी व पायी जाणाऱ्या नागरिकांना पाणी अंगावर उडत असल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. भोर शहराला पाणीपुरवठा करणारी नगरपरिषदेची जलवाहिनी फुटण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत.
रस्त्याच्या कामादरम्यान ठेकेदाराच्या हलगर्जी पणामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी गेल्या सहा महिन्यांत ३२ वेळा तुटली होती. प्रत्येक वेळी नगरपरिषदेकडून तातडीने दुरुस्ती केली जात आहे. परंतु ठेकेदाराच्या नियोजन शून्य कामामुळे अशा घटना घडत असल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे. याबाबत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी सांगितले की, दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आल्या आहेत.
