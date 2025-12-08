भोर पोलिस ठाण्याचे रुपडे पालटणार
हिर्डोशी, ता.८ : भोर पोलिस ठाण्याची ६५ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेली इमारत आणि ३५ वर्षांपासूनची भोर पोलिस वसाहत जीर्ण झाल्याने पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळ विभागाकडून नव्याने इमारती बांधकामासाठी १३ कोटी ८६ लाख ५३ हजार मंजूर निधीतून पोलिस ठाणे, वसाहत व अधिकारी निवास कामास सुरुवात झाली आहे. बऱ्याच वर्षांनी पोलिस ठाणे व वसाहतीचे रुपडे पालटणार असल्याने भोरमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
भोर-महाड रस्त्यालगत चौपाटी परिसरात पोलिस विभागाची आठ एकर जागा आहे. या जागेमध्ये सन १९६० ला भोर पोलिस ठाण्याची इमारत बांधलेली आहे. मात्र, इमारत जीर्ण झाल्यामुळे पावसाळ्यातील गळतीमुळे दर पावसाळ्यात छपरावर कागद टाकावा लागत होता. या इमारतीमध्ये तीन चार लहान लहान खोल्या असल्याने अपुऱ्या जागेमुळे पोलिसांना कामकाज करणे अडचणीचे ठरत होते. तसेच पोलिसांना राहण्यासाठी सन १९९० ला पोलिस ठाण्याच्या बाजूला दगडी बांधकाम आणि सिमेंटच्या पत्र्याचे छप्पर असलेली पोलिस वसाहत बांधण्यात आली होती. मात्र, वसाहतीतील खोल्यांचे अनेक ठिकाणचे बांधकाम पडलेले होते. फुटलेले पत्रे, गळके छप्पर, दरवाजे व खिडक्यांची मोडतोड, गवत व झुडपांमुळे विंचू, साप यांची भीती आदींमुळे वसाहतीच्या इमारतीची अत्यंत दुरवस्था झालेली होती. याशिवाय दोन पोलिस अधिकारी निवासाचीही दुरवस्था झाली होती. अशाही परिस्थितीत नाइलाजास्तव काही पोलिस तेथे राहत होते तर पोलिस निरीक्षकांसह अनेक पोलिसांना खासगी ठिकाणी खोल्या भाड्याने घेऊन राहावे लागत होते.
इमारतीत असणार ३२ खोल्या
जुनी वसाहत पडण्यात आली असून मंजूर निधीतून कामास सुरुवात झाली आहे. पोलिस ठाण्याची सुसज्ज नवीन इमारत, पोलिस वसाहत इमारतीमध्ये ३२ खोल्या तसेच पोलिस अधिकारी यांच्या दोन निवासस्थानाचे बांधकाम पुढील काही महिन्यात पूर्ण होणार आहे. अंकिता कन्स्ट्रक्शन पुणे यांना हे काम मिळाले आहे. पोलिस ठाण्याचा कायापालट होणार असल्याने पोलिसांची कामकाजाची आणि राहण्याची मोठी अडचण दूर होणार आहे.
भोर पोलिस ठाणे इमारत, पोलिस वसाहत आणि पोलिस अधिकारी निवासाच्या इमारतींची कामे नव्याने होणार असल्याने पोलिसांची होत असलेली गैरसोय भविष्यात दूर होऊन कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे.
- अण्णासाहेब पवार, पोलिस निरिक्षक,भोर
2849
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.