भोरमधील खिळोबाच्या डोंगराला वणवा
महुडे, ता.१४ : भोर तालुक्यातील भाटघर धरणाच्या किनारी असलेल्या बारे, म्हाळवडी व कर्नवडी गावच्या हद्दीला जोडलेल्या खिळोबाच्या डोंगराला शनिवारी (ता.१३) सायंकाळी सातच्या सुमारास लागलेल्या वणव्यात वनसंपदेचे मोठे नुकसान झाले. वणव्यात गवत जळून खाक झाल्याने जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हाळवडी,बारे बुद्रुक व कर्नवडी येथील युवक ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन रात्री तीन वाजेपर्यंत वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले.
डोंगराच्या वरील बाजूस पंचक्रोशीतील गायी, बैल, म्हशी, बकऱ्या आदी पाळीव जनावरे मोठ्या प्रमाणात चरत असतात, या वणव्यामुळे गुरांच्या चाऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याठिकाणी औषधी वनस्पती, रानटी मेवा, निरनिराळ्या प्रकारच्या पक्ष्यांची अंडी व त्यांचा निवारा मोठ्या प्रमाणावर असल्याने जळून त्याचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. वारंवार लागणारे वणवे यामुळे वन्यजीव प्राणी, पशुपक्षी, सरपटणारे प्राणी यासह स्थावर, जंगम मालमत्तेचे होणारे नुकसान यासाठी वणवे रोखणे गरजेचे बनले असून वारंवार लागणारे वणवे रोखण्यासाठी जनजागृतीसह समाज परिवर्तन होणे गरजेचे बनले आहे.
2873
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.