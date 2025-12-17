शिंद येथील शिबिरात ६६ महिलांची तपासणी
महुडे, ता. १७ : शिंद (ता. भोर) येथील आरोग्य उपकेंद्रात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामार्फत पंचायत समितीच्या आरोग्य विभाग व शिंद, नांद व गवडी ग्रामपंचायत यांच्या वतीने ॲनिमिया मुक्त गाव अभियान अंतर्गत बुधवारी (ता. १७) घेतलेल्या आरोग्य शिबिरात ६६ महिलांची तपासणी करण्यात आली.
उपकेंद्राच्या समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रज्ञा वऱ्हे यांनी शिंद, नांद गवडी येथील एकल महिलांसह इतर महिलांची आरोग्य तपासणी केली. यात प्रामुख्याने असंसर्गजन्य आजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, नेत्ररोग, हिमोग्लोबिन तपासणी करून उपचार व संदर्भ सेवा देण्यात आली. दरम्यान, सरपंच शंकर माने व सदस्य किसन कोंढाळकर यांनी शिबिरास भेट दिली. यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी महादेव सालगुडे, आरोग्य सेविका शुभांगी लडकत, आरोग्य सेवक भास्कर चिंचकर, पांडुरंग देशमुखे, आरोग्य सहाय्यक जगन्नाथ खुडे, अर्धवेळ स्त्री परिचारिका जयश्री भोमे व सर्व आशासेविका उपस्थित होत्या.
शिंद (ता. भोर) : आरोग्य शिबिर प्रसंगी उपस्थित महिला व आरोग्य विभाग.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.