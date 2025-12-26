बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये कुरंजीत कालवड जखमी
महुडे, ता.२६ : कुरंजी (ता.भोर) धनगरवस्तीतील पाळीव जनावरे रानातून चरून घराकडे येत असताना घराजवळ झुडपात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने कळपातील कालवडीवर हल्ला केला. ही घटना शुक्रवारी (ता.२६) सायकांळी साडेसहाच्या सुमार घडली आहे. जखमी झाल्याने कालवड जगणे अशक्य असल्याचे शेतकरी यांनी सांगितले.
धनगरवस्तीतील तुकाराम कचरे व गणेश रामभाऊ कचरे यांची वीस जनावरे रानात चरायला सोडली होती. नेहमीप्रमाणे तिन्हीसांजेला घराकडे परतत असताना जनावरे घराजवळच्या काही अंतरावर आली. त्याचवेळी बिबट्याने त्यातील एका कालवडीवर हल्ला केला. कालवडीचा ओरडण्याच्या आवाजाने शेतकरी घटनास्थळी गेले. तेव्हा त्यांना बिबट्या रानात पळून गेलेला दिसला. मात्र, कालवड जखमी अवस्थेत वाटेवर पडलेली दिसली. हल्ल्यामुळे कालवडीची परिस्थिती गंभीर असून कालवड जगणे अशक्य असल्याचे दत्तात्रेय कचरे यांनी सांगितले. कुरंजीतील दुर्गम डोंगरात १०० लोकवस्ती असलेल्या धनगर वस्तीत बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला भरपाई मिळण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
