भोरमधील शिबिरात ७२ जणांचे रक्तदान
हिर्डोशी, ता. १४ : जगद्गुरू श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्रचार्य यांच्या प्रेरणेने आयोजित जीवनदान महाकुंभ २०२६ अंतर्गत भोर शहरातील शिवतीर्थ चौपाटी येथील श्री हनुमान मंदिरात मंगळवारी (ता. १३) झालेल्या शिबिरात ७२ जणांनी रक्तदान केले. शिबिराचे उद्घाटन भोरचे नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे, नगरसेवक जयवंत शेटे यांचे हस्ते झाले. रुग्णांना विनामूल्य रक्त उपलब्ध करून देणाऱ्या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी प्रमाणे १५ दिवस चालणाऱ्या महाकुंभाचे आयोजन ४ ते १८ जानेवारी या कालावधीत केले आहे. यातूनच भोर तालुक्यातील भक्तगणांमार्फत शिबिराचे आयोजन केले होते. भारती हॉस्पिटल यांनी रक्त संकलन केले. यावेळी संस्थेचे तालुकाध्यक्ष भरत कुडले, शहराध्यक्ष दत्तात्रेय कांबळे, चंद्रकांत शिवतरे, डॉ. पांडुरंग पवार, राजन घोडेस्वार, संभाजी कुडले, अशोक खोपडे, सिद्धेश शिरगावकर, संजय जाधव, हनुमंत शिरगावकर, महिलाध्यक्ष सुनीता पांगारे, उज्ज्वला खेडेकर, मनिषा शेटे यांसह जगद्गुरू नरेंद्रचार्यजी महाराज यांचे भक्त गण उपस्थित होते.
