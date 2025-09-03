नारायणगाव पोलिस देणार ‘गणराया ॲवॉर्ड’
नारायणगाव, ता. ३ : गणेशोत्सव कालावधीत समाज उपयोगी उपक्रम राबविणाऱ्या, समाज प्रबोधन पर देखावे सादर करणाऱ्या, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे व पोलिसांनी दिलेल्या नियमांचे पालन करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला नारायणगाव पोलिस ठाण्याच्या वतीने ‘गणराया ॲवॉर्ड २०२५’ हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.
हा पुरस्कार पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधिक्षक संदीप सिंह गिल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रमेश चोपडे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहे. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महादेव शेलार यांनी दिली.
नारायणगाव पोलिस ठाण्याअंतर्गत १९ गावात सुमारे १७८ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. गणेश उत्सव शांततेत व मंगलमय वातावरणात संपन्न व्हावा, या उद्देशाने नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेण्यात आली होती.
या वेळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी नारायणगाव पोलिस ठाण्याची परवानगी घ्यावी, गणेश उत्सव मिरवणुकीत डीजे व लेझर लाईटचा वापर करू नये यासह इतर सूचना दिल्या होत्या. गणेशोत्सव शांततेत व मंगलमय वातावरणात पार पडावा, गणेश मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने आदर्श गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळाला पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
शहरी दोन व ग्रामीण भागातून एक अशा तीन आदर्श गणेश मंडळाची निवड करण्यासाठी पोलिस ठाण्याच्या वतीने परीक्षकांची नेमणूक केली आहे. हे परीक्षक प्रतिष्ठापना ते विसर्जन या कालावधीत गोपनीय पद्धतीने गणेश मंडळांची पाहणी करणार आहेत. यासाठी १०० गुणांची गुणपत्रक सूची तयार केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक उपक्रम, समाज प्रबोधन पर देखावे, महिलांची सुरक्षितता, गणेश उत्सवात महिलांचा सहभाग, मिरवणुकीत गुलाला ऐवजी फुलांच्या पाकळ्यांचा वापर, निर्धारित वेळेत व शांततेत विसर्जन मिरवणूक, मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांचा वापर, गणेशोत्सव काळात ध्वनी, प्लॅस्टिक प्रदूषण टाळण्याचा प्रयत्न, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचा ड्रेस कोड, विसर्जन मिरवणुकीतील सुरक्षा व्यवस्था आदींचा समावेश असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.