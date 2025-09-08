नारायणगावात उद्यापासून मोबाईल व्हॅनद्वारे पासपोर्ट सेवा
नारायणगाव, ता. ८ : जुन्नर, आंबेगाव तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे, उपविभागीय अधिकारी उपविभाग मंचर व पुणे येथील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय यांच्या वतीने १० ते १२ सप्टेंबर दरम्यान नारायणगाव येथील मुक्ताई समाज मंगल कार्यालयात सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेत पासपोर्ट मोबाईल व्हॅनद्वारे पासपोर्ट सेवा प्रदान करण्यात येणार आहे. या सुविधेचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे यांनी केले आहे.
पासपोर्ट अपॉइंटमेंट लवकर उपलब्ध व्हावी, शेवटच्या टप्प्यातील पासपोर्ट सेवा सुधारण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पुढाकारातून ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट (https://www.passportindie.gov.in) द्वारे मोबाईल व्हॅन अपॉइंटमेंट नोंदणी करून नॉर्मल योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करावा. ऑनलाइन पेमेंट केल्यानंतर, ''शेड्यूल अपॉइंटमेंट पेज''वर जावे. आरपीओ पुणे जुन्नर मोबाईल व्हॅन हे स्थान निवडून १० ते १२ सप्टेंबरदरम्यानची अपॉइंटमेंट बुक करावी. अपॉइंटमेंट नुसार १० ते १२ सप्टेंबर दरम्यान नारायणगाव येथील मुक्ताई समाज मंदिर कार्यालयात जन्मतारीख पुरावा, ओळखपत्राचा पुरावा, सध्याचा पत्ता पुरावा, जोडीदाराचे नाव, सरकारी नोकरी असल्यास परिशिष्ट आयएच, विवाहित असल्यास पतिपत्नी दोघांनी स्वाक्षरी केलेले विवाह प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे.
