उदमांजराच्या पिल्लास नारायणगावात जीवदान
नारायणगाव, ता. १३: नारायणगाव जवळील गव्हाळी मळा येथील शेतकरी अमित देविदास शेटे यांच्या गोठ्यात शनिवारी (ता.१३) सकाळी उदमांजराचे तीन ते चार महिने वयाचे पिल्लू आढळून आले. सततच्या पावसाळी वातावरणामुळे गारठल्याने ते आजारी पडले आहे. मात्र, नारायणगाव वनपरिक्षेत्र विभागाचे वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, मास्टर ट्रेनर सुशांत भुजबळ यांच्यामुळे त्याला जीवदान मिळाले. या पिल्लाची त्याच्या आईसोबत भेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती वनरक्षक पवार यांनी दिली.
ते म्हणाले, की नारायणगाव परिसरात बिबट्याबरोबरच लांडगे, तरस, कोल्हा, ससा, मुंगूस, उदमांजर हे वन्य प्राणी आता दिसू लागले आहेत.
उदमांजराला पकडणे किंवा मारणे कायद्याने गुन्हा आहे. दरम्यान, उदमांजराचे पिल्लू अशक्त झाल्याने त्याला ग्लुकोजचे पाणी दिले आहे. आज रात्री पिलाला त्याच्या आईच्या ताब्यात देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.तसे न झाल्यास त्याला पुढील उपचारासाठी माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात दाखल करण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.
07161
