श्री गिरिजात्मक पतसंस्थेकडून १५ टक्के लाभांश
नारायणगाव, ता.१४ : येणेरे (ता. जुन्नर) येथील श्री गिरिजात्मक पतसंस्थेला ४२ लाख ५७ हजार रुपये नफा झाला आहे. सभासदांना १५ टक्के लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती पतसंस्थेचे अध्यक्ष संतोष घोगरे यांनी दिली.
गिरिजात्मक पतसंस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पतसंस्थेचे अध्यक्ष संतोष घोगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न झाली. दीपप्रज्वलन व श्री गणेश प्रतिमेचे पूजन करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेला सुरवात करण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष सचिन जठार, सचिव शांताराम ढोले, संचालक सत्यवान घोगरे, ऋषिकेश वर्पे,जगदीश ढोले, संदेश ढोले, अनिल ढोले, अभिषेक घोगरे, शशिकांत ताजणे, सूर्यकांत काळे, सुरेखा घोगरे,प्रभावती पुंडे, मुख्य कार्य अधिकारी मारुती मिंढे,पोलिस पाटील सत्यवान घोगरे, ग्रामपंचायत सदस्य अभिषेक घोगरे,नरेंद्र कासार,अशोक वंडेकर, प्रदीप पवार, आत्माराम घोगरे, रामदास घोगरे आदी उपस्थित होते. विषय पत्रिकेवरील सर्व विषयांना मंजुरी देण्यात आली. व संस्थेच्या कामकाजाबाबत सभासदांनी समाधान व्यक्त केले. अहवाल वाचन व प्रास्ताविक मुख्य कार्य अधिकारी मिंढे यांनी तर शांताराम ढोले यांनी आभार मानले.
पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती दृष्टिक्षेप रुपयांत
ठेवी : २३ कोटी ५४ लाख
कर्ज वाटप : १७ कोटी ९९ लाख
नफा : ४२ लाख ५७ हजार
गुंतवणूक :९ कोटी ८७ लाख
निधी: १ कोटी ९९ लाख
थकबाकीचे प्रमाण :८.१४ टक्के
कर्जासाठी व्याजदर :१२.९२ टक्के
