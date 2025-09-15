कुकडी प्रकल्पातील धरणांत ८८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा
नारायणगाव, ता. १५ : कुकडी प्रकल्पांतील धरण पाणलोट क्षेत्रात मागील दोन दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे. प्रकल्पातील पाच धरणांत सोमवारी (ता. १५) सायंकाळी चार वाजेपर्यंत २६.०४६ टीएमसी (८७.७६ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. माणिकडोह धरणाचा अपवाद वगळता प्रकल्पाअंतर्गत इतर धरणात सोमवारी सायंकाळी चार वाजेपर्यंत ९८.६५ टक्के सरासरी उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. मागील वर्षी आजअखेर कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणात २५.५३ टीएमसी (८६.०५ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा झाला होता.
कुकडी प्रकल्प हा पाच धरणांचा साखळी प्रकल्प आहे. प्रकल्पाची उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता २९.६८० टीएमसी आहे. जून महिन्यापासून धरण पाणलोट क्षेत्रात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरु आहे. कुकडी प्रकल्पातील धरणातील पाण्याचा लाभ जुन्नर, आंबेगाव,शिरूर, पारनेर,कर्जत,करमाळा, श्रीगोंदा या अहिल्यानगर पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांना शेती सिंचन व बिगर सिंचनासाठी होतो. सद्यःस्थितीत कुकडी प्रकल्पाच्या उपयुक्त पाणीसासाठ्याने मागील वर्षीची सरासरी गाठली आहे. यामुळे लाभ क्षेत्रातील सात तालुक्यातील शेतकऱ्यांची रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या पाण्याची चिंता मिटली आहे. कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणात १ जूनपासून सुमारे ४६. ६७ टीएमसी पाणी जमा झाले. पुरनियंत्रणासाठी धरणातून सुमारे २०.६३ टीएमसी पाणी कालव्याद्वारे व नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे.
कुकडी प्रकल्पाअंतर्गत सर्वाधिक साडेतेरा टीएमसी उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता असलेल्या डिंभे धरणात १२.३४ टीएमसी (९८.८४ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. १०.१८० टीएमसी उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता असलेल्या माणिकडोह धरणात ७.०१५ टीएमसी (६८.९१ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे.
आजअखेर धरणनिहाय झालेला उपयुक्त पाणी साठा टीएमसीमध्ये व कंसात टक्केवारी : येडगाव : १.९४ (१००), माणिकडोह : ७.०१५ (६८.९१), वडज : १.१६० (९८.९४), पिंपळगाव जोगे : ३.५७७ (९१.९५), डिंभे : १२.३४ (९८.८४ ), चिल्हेवाडी : ०.७९० (९८.४१).
