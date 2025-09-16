उत्पादकांना स्वच्छ सूर्यप्रकाशाची प्रतीक्षा
नारायणगाव, ता. १६: जुन्नर तालुक्यात मागील साडेतीन महिन्यापासून ढगाळ वातावरण आहे. सूर्यप्रकाशाचा अभाव आहे. सतत पाऊस पडत आहे. प्रतिकूल हवामानाचा परिणाम प्रामुख्याने द्राक्ष वेलींच्या सशक्त घड निर्मितीवर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जुन्नर तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादक चिंतेत आहेत. शेतकरी द्राक्ष वेलींच्या सप्टेंबर छाटणीच्या तयारीत असून स्वच्छ सूर्यप्रकाशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रतिकूल हवामानाचा सर्वाधिक फटका द्राक्ष या नगदी पिकाला बसण्याची शक्यता आहे. द्राक्ष काढणीचा हंगाम संपल्यानंतर जुन्नर तालुक्यात एप्रिल, मे महिन्यात द्राक्ष बागांची खरड छाटणी करण्यात आली. खरड छाटणीनंतर नवीन फुटणाऱ्या द्राक्षाच्या काडीमध्ये सशक्त घड निर्मिती होण्यासाठी किमान ६० ते ७० दिवस सूर्यप्रकाशाची गरज असते. यावर्षी मात्र तालुक्यात मे महिन्यापासून पाऊस सुरू आहे. मे महिन्यात अतिवृष्टी झाली होती. त्यानंतर जूनपासून सातत्याने पाऊस सुरू आहे. तसेच सूर्यप्रकाशाचा अभाव आहे. यामुळे काळ्या कसदार जमिनीतील पाण्याचा निचरा होण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. या वर्षी द्राक्ष वेलींना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळाला नाही.
बागेत छाटणीनंतर सशक्त घड निर्माण न झाल्यास घड जिरण्याचे प्रमाण वाढते. याचा एकूण एकूणच परिणाम निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनावर होतो. द्राक्ष हे वार्षिक व भांडवली नगदी पीक आहे. रासायनिक, शेण खते, कीटक, बुरशी नाशके व संजीवकांचा वापराचे नियोजन करून प्रतिकूल हवामानात द्राक्ष बागांचे शेतकऱ्यांनी संगोपन केले आहे. तालुक्यात सप्टेंबर ते ऑक्टोबर अखेरपर्यंत दोन टप्प्यात द्राक्ष बागांची छाटणी केली जाते. द्राक्ष बागे खालील जास्त क्षेत्र असलेले शेतकरी सप्टेंबर व ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यात द्राक्ष बागांची छाटणी करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र सातत्याने पाऊस सुरू असल्याने बागांच्या मशागतीच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे.
पहिल्या टप्प्यात २० सप्टेंबरपासून द्राक्ष बागांच्या छाटणीचे नियोजन केले आहे.पानगळ होण्यासाठी इथरीलची फवारणी केली आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे जम्बो द्राक्षाच्या काडीमध्ये घड निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सूक्ष्मदर्शकाखाली काडीमधील डोळ्याची तपासणी करून सूक्ष्म घड निर्मितीचा अंदाज घेण्यात येत आहे. पाऊस, कुशल मजुरांची उपलब्धता याचा अंदाज पाहून द्राक्ष बागांच्या छाटणीचे नियोजन सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान केले आहे.
- प्रकाश वाघ, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी
