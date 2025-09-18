श्री विरोबा पतसंस्थेला ९१ लाख रुपये नफा
नारायणगाव, ता. १७ : श्री विरोबा नागरी सहकारी पतसंस्थेला अहवाल वर्षात ९१ लाख २८ हजार ८८७ रुपये निव्वळ नफा झाला आहे. सभासदांना पंधरा टक्के लाभांश व दीपावलीनिमित्त किराणा वाटप करण्याचा निर्णय पतसंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते घेण्यात आला, अशी माहिती पतसंस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटे यांनी दिली.
श्री विरोबा पतसंस्थेची ३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पतसंस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. यावेळी विषय पत्रिकेवरील सर्व विषयांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष भास्कर शिंदे, मानद सचिव राजेंद्र पाटे, संचालक रोहिदास भुजबळ,योगेश पाटे, धर्मेंद्र गुंजाळ,मारुती कोल्हे,भागेश्वर डेरे, आनंद पोखरणा, अर्जुन वाव्हळ, धनंजय घोडेकर, अरुणा मांडे, जया शिंदे, नवनाथ हांडे, संदीप मुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमीत पाटे आदी उपस्थित होते.
पतसंस्थेने अहवाल वर्षात नारायणगाव ग्रामपंचायतीला फायर ब्रिगेड यंत्रणा भेट दिली आहे. ७ हजार १३० नागरिकांचा प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा अपघाती विमा उतरविला आहे. पहलगाम हल्ल्यातील हुतात्मा जवान संदीप गायकर यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत केली आहे. सभासदांचा १० लाख रुपयांचा अपघाती विमा उतरवला आहे. अन्नछत्र सुरू करण्यासाठी पतसंस्थेने ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. पतसंस्था सहकार, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत आहे, अशी माहिती पतसंस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटे यांनी दिली.
ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष सुजित खैरे, संतोष खैरे, माउली खंडागळे यांनी पतसंस्थेच्या सामाजिक सहकारी धार्मिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामकाजाबाबत कौतुक केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमीत पाटे यांनी अहवाल वाचन केले. हेमंत कोल्हे यांनी सूत्रसंचालन केले. सचिव राजेंद्र पाटे यांनी आभार मानले
पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती
सभासद संख्या- ४ हजार ६३३, अधिकृत भाग भांडवल- ५ कोटी रुपये, ठेवी- ७२ कोटी ६३ लाख २२ हजार रुपये, कर्ज वाटप : ५९ कोटी ७ लाख ७० हजार रुपये, गुंतवणूक : २० कोटी ९० लाख ८९ हजार रुपये, निव्वळ नफा : ९१ कोटी २८ लाख रुपये. ऑडिट वर्ग : अ, थकबाकी प्रमाण : ८.१७ टक्के. ढोबळ नफा : १ कोटी ५३ लाख ६० हजार रुपये.
