‘अर्थसंपदा’चे सामाजिक, शैक्षणिक कार्यात योगदान
नारायणगाव, ता. २१: ‘‘सहा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या अर्थसंपदा पतसंस्थेने संस्थापक रमेश मेहत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पावधीत प्रगती साधली आहे. नारायणगाव परिसराच्या सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्यात पतसंस्थेचे मोठे योगदान आहे. सोने तारण कर्ज वाटपात पतसंस्था अग्रेसर आहे,’’ असे मत तालुका फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष महादेव वाघ यांनी व्यक्त केले.
अर्थसंपदा पतसंस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेचे संस्थापक, अध्यक्ष रमेश मेहेत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात पार झाली. सभासदांनी केलेल्या मागणीनुसार दीपावली भेटवस्तू वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विषय पत्रिकेवरील सर्व विषयांवर सभासदांसोबत चर्चा होऊन सर्व ठराव सर्वांनुमते मंजूर झाले. या वेळी
नासा व इस्रो परीक्षेत व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.
यावेळी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष विलास पानसरे, संचालक अनंत भोर, प्रकाश नेहरकर, उत्तम मेहेत्रे, राजेंद्र खिलारी, सोमनाथ मेहेत्रे, सचिन भोर, सुनीता भोर, स्वाती बढे, हिराबाई शेटे, माजी सरपंच रामदास बाळसराफ रोहिदास तांबे, मंगेश मेहेर, मंगलदास सोलाट, सोपान शिंदे, योगेश रायकर, समीर मेहेत्रे आदी उपस्थित होते.
डॉ. सत्यवान थोरात, रामदास अभंग, सूरज वाजगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. शरद शिंदे यांनी अहवाल वाचन केले.
पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती:
सभासद : १ हजार २२१, ठेवी : ११ कोटी रुपये, कर्ज वाटप ८ कोटी २५ लाख रुपये
स्वनिधी: ७९ लाख लाख रु.,गुंतवणूक ३ कोटी ३० लाख रुपये. ऑडिट वर्ग : अ.
पतसंस्था दरवर्षी किर्तन महत्त्व, हरिपाठ पठण कार्यक्रमाचे आयोजन करते. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे, स्वेटरचे वाटप केले आहे. पुरातन भक्त पुंडलिक मंदिराचे रंगकाम केले आहे. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास केंद्र सुरू केले आहे.
- रमेश मेहत्रे, संस्थापक, अर्थसंपदा पतसंस्था
