नारायणगावात कोथिंबीर, मेथीची विक्रमी आवक
नारायणगाव, ता.२३ : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजारात जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर,पारनेर तालुक्यातून ४ लाख ३२ हजार ७०० कोथिंबीर, मेथी, शेपूच्या जुड्यांची विक्रमी आवक झाली. या पैकी कोथिंबीरीच्या ३ लाख १९ हजार जुड्या आहेत.
खुल्या लिलावात कोथिंबीर व शेपू जुडीला शेकडा शंभर रुपये ते दीड हजार रुपयाच्या दरम्यान (जुडीला एक रुपया ते पंधरा रुपये) तर मेथीच्या जुडीला शेकडा तीनशे रुपये ते तीन हजार रुपयाच्या दरम्यान बाजारभाव मिळाला. उपबाजारात मेथीच्या जुडीला समाधानकारक भाव मिळत आहे. मात्र, कोशिंबिरीच्या बाजारभावात मागील तीन आठवड्यापासून घट झाली आहे. कोथिंबिरीचा काढणी, जुड्या बांधणे,वाहतूक आदी खर्च सुद्धा वसूल होत नाही.
दरम्यान, रविवारी रात्री नारायणगाव उपबाजारात मोठ्या प्रमाणात कोथिंबीर, मेथी, शेपूच्या जुड्यांची आवक झाल्याने उपबाजार आवारात भाजीपाला घेऊन आलेल्या वाहनांना लावण्यास राहण्यास जागा उपलब्ध झाली नाही. यामुळे उपबाजारात वाहतुकीची कोंडी झाली होती. आवक जास्त झाल्याने उपबाजार आवारात भाजीपाल्याचे ढीग उघड्यावर लावण्यात आले होते. सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास लिलाव सुरू झाले. रात्री नऊ वाजेपर्यंत लिलाव सुरू होते. नारायणगाव उपबाजारात सकाळी टोमॅटो, दुपारी भाजीपाला व रात्री कोथिंबीर, मेथीचे लिलाव होत असल्याने सध्याची जागा उपबाजारासाठी कमी पडत आहे. दरम्यान, कोथिंबीर, मेथीचा बाजार अन्य जागेत तातडीने हलवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
07210
