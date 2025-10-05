नारायणगाव येथे विविध कार्यक्रम
नारायणगाव, ता. ५ : येथे जुन्नर तालुक्यातील फार्मासिस्ट महाविद्यालय, इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन आळेफाटा शाखा, जुन्नर- आंबेगाव -खेड तालुका केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन यांच्या वतीने जागतिक फार्मासिस्ट दिन साजरा केला. यावेळी पथनाट्य सादरीकरण, सत्कार, फेरी आदी कार्यक्रम पार पडले.
फेरीमध्ये जुन्नर, अकोले, संगमनेर, शिरूर तालुक्यातील जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, विशाल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, समर्थ कॉलेज ऑफ फार्मसी, समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, शिवनेरी इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी,मातोश्री राधा कॉलेज ऑफ फार्मसी, श्री स्वामी समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ फार्मसी, विशाल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, सीताबाई थिटे कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात डॉ. एम. एल. श्रॉफ यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून झाली. यावेळी जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसीतर्फे असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष सुरेश वऱ्हाडी, अजय चोरडिया, केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणेचे सदस्य महेश शिंदे यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव केला. याप्रसंगी जयहिंद शैक्षणिक संकुलाचे अध्यक्ष जितेंद्र गुंजाळ, विशाल सेवा मंडळाचे अध्यक्ष अंकुश सोनवणे, असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष चोरडिया, उपसरपंच योगेश पाटे आदी उपस्थित होते. जयहिंद फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. तेजस पाचपुते यांनी सूत्रसंचालन व नियोजन केले.
